Polsko a Slovensko dovezly do Česka výrazně víc drůbežího masa. Pochází z Ukrajiny?

Dovoz drůbežího masa z Polska do Česka se v březnu oproti únoru zvýšil o 46 procent na 5,63 milionu kilogramů. Ze Slovenska se dovezlo o 96 procent více drůbeže, 1,15 milionu kilogramů. Upozornila na to Agrární komora ČR, která vychází z dat Státní veterinární správy. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé se spekuluje o tom, že do Česka se dostává maso i vejce z neschválených provozů nebo neoznačené produkty z Ukrajiny, které se v Polsku nebo na Slovensku přebalují.

Podle Dlouhé může být přebalováním produktů klamán spotřebitel. „Takzvaný ovál se zkratkou země členského státu EU totiž neznamená původ. Tyto dodávky z Ukrajiny pak končí především v gastronomii, především ve školních jídelnách, nemocnicích, domovech důchodců či jiných sociálních zařízeních,“ uvedla.

Z Polska se dovezlo o 1,7 milionu kilogramů drůbežího masa více než v únoru, ze Slovenska je to téměř dvojnásobek. Dlouhá uvedla, že maso a vejce z Ukrajiny by mělo na evropský trh směřovat pouze ze zemědělských provozů, které schválí Evropská komise. „Spekuluje se však, že jsou do Evropy dováženy vejce a drůbeží maso také z neschválených provozů nebo neoznačené produkty. Je pochopitelné, že ve válkou zmítané zemi může docházet k pochybením místních kontrolních orgánů. Soucítíme s ukrajinskými zemědělci, kteří se nacházejí v nelehké situaci, ale naší prioritou musí být především bezpečnost spotřebitele,“ doplnila. Agrární komora i drůbežářská unie už dříve upozorňovaly na to, že zemědělci v EU musí splňovat přísnější pravidla, než platí na Ukrajině.

Dlouhá také poznamenala, že čeští zemědělci musí kvůli zlepšování například pohodlí zvířat, kvality krmných směsí nebo ochraně před nákazami do svých chovů investovat. Výkupní cenu ale snižuje právě konkurence levné produkce z Ukrajiny. „Zvýšené dodávky vajec a drůbežího masa z Ukrajiny do Česka pak odběratelé používají jako nástroj tlaku na tuzemské chovatele a vyhrožují jim ukončením spolupráce v případě, že cenu dodávek masa a drůbežího masa nesníží,“ dodala. Drůbežáři budou muset například výrazně investovat do přestavby svých podniků kvůli plánovanému zákazu klecových chovů, který v ČR začne platit od roku 2027.

Kvůli dovozu pšenice z Ukrajiny protestovali v poslední době zemědělci v Polsku nebo na Slovensku. Obě země spolu s Maďarskem a Bulharskem dovoz obilí už zakázaly. Česká republika to zatím nechystá. Zemědělský svaz tento týden uvedl, že v Česku je aktuálně uskladněno 2,6 milionu tun obilí, meziročně o 40 procent více a od podzimu minulého roku se v ČR prakticky zastavily obchody s pšenicí.