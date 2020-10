Dodržujte opatření, jinak hrozí lockdown, varoval Babiš

Premiér vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Lidé v Česku podle něj jistě mají opatření "plné zuby", ale virus musí porazit všichni společně. "Situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Máme velký výskyt viru, který se šíří komunitně. Virus se chová jinak než na začátku roku," prohlásil.

Státní pomoc pro podnikatele omezené vládními opatřeními proti covidu-19 by měla být podle Babiše cílenější než na jaře. Kompenzace se řešit budou především příští týden a na starosti je bude mít vicepremiér Karel Havlíček. Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Babiš řekl, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem. "Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny (epidemie)," řekl ke kompenzacím.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula vyzval zdravotníky pracující v jiných profesích, aby pomohli při epidemii koronaviru. Kapacity zdravotnictví jsou podle něj omezeny i počty zaměstnanců. Za jediný den se covidem-19 nakazilo 85 lékařů a téměř 200 sester, řekl na tiskové konferenci.

V případě lockdownu se podle Prymuly počítá s omezením vycházení z domu mimo pracovní povinnosti. Plány pro černý scénář nepočítají s tím, že nikdo nebude moct opouštět domov. Bylo by zřejmě omezeno vycházení v mimopracovních aktivitách na ještě nespecifikovanou vzdálenost od domu, lidé by mohli chodit nejvýš ve dvou.

Potřetí tento týden překonaly počty nakažených dosavadní maximum

Počty případů nemoci covid-19 v Česku potřetí v tomto týdnu překonaly rekord. Ve čtvrtek přibylo 5394 nakažených, o několik desítek více než ve středu a nejvíce za jediný den od začátku epidemie v zemi.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo už přes sto tisíc lidí. Ve středu přibylo podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 42 zemřelých, což byl největší počet za den od začátku epidemie. Za čtvrtek zatím ministerstvo uvádí nárůst o dalších 13 úmrtí na celkových 869. Jen za tento týden už zemřela více než stovka lidí.

Aktuálně covidem-19 trpí zhruba 49 000 lidí. U většiny z nich má nemoc lehký průběh. Podíl nakažených, kteří skončili v nemocnici, činí pouze 3,99 procenta. V uplynulých dnech ale rostl, a v úterý překonal hranici čtyř procent, nad kterou byl naposledy v červnu. Jenom za říjen podle posledních údajů ke středě 7. října vzrostlo množství lidí s covidem-19 v nemocnicích o dvě třetiny na 1741. Ještě výrazněji se zvýšil počet hospitalizovaných v těžkém stavu, a to o čtyři pětiny na 360.

Výrazně vzrostl také podíl zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů. Už v neděli dosáhl zhruba 25 procent a ve středu tvořil počet prokázaných případů nemoci téměř třetinu ze všech provedených testů.

Nejvíce se covid-19 v poslední době šíří na Uherskohradišťsku. Za posledních sedm dní tam bylo zaznamenáno asi 420 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvýraznější nárůst má Náchodsko s 393 případy na 100 000 obyvatel a Liberecko s 342 případy.

Rekordní přírůstky nakažených přiměly vládu ke zpřísnění a rychlejšímu zavádění opatření proti šíření nákazy. Uzavření restaurací a hospod ve 20:00 a uzavření posiloven a bazénů bude platit už od pátku. Od pondělí 12. října na 14 dní pak vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady. Školákům se prodlouží podzimní prázdniny, na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Bez nových opatření by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly za dva týdny nemusely stačit kapacity zdravotnictví.