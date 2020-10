Koronavirové zpřísnění: Restaurace zavřou už v osm, ruší se kultura a sport

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní a sportovní akce, omezí se otevírací doba restaurací i provoz úřadů. Jde o opatření proti šíření koronaviru, která po mimořádném jednání vlády oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Zákaz se týká prakticky všech kulturních událostí, zavřít se musí například divadla, kina, ale také zoologické zahrady. Do pondělí bude platit stávající režim. Ve vnitřních prostorech obecně zůstane možnost aktivit jen do deseti lidí, v zevním prostředí v počtu 20 lidí. Podle toho by tak bylo možné nadále navštěvovat třeba výstavy či muzea s dodržením tohoto limitu.

Už od pátku budou muset po dobu dvou týdnů restaurace zavírat už ve 20:00. U stolů budou moct sedět nanejvýš čtyři lidé, v jídelnách v obchodních centrech jen dva. Vláda se také dohodla, že v obchodních centrech budou muset podniky, kde se jí, vypnout wi-fi. Toto opatření má začít platit v pondělí.

Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin. Od pondělí budou také zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob. Od pondělí bude možné hrát fotbal či tenis, ale pouze venku a do počtu 20 osob, který platí i v jiných oblastech. Nebudou se konat žádné profesionální ani amatérské sportovní soutěže, výjimku mohou dostat mezistátní zápasy.

Vláda rozhodla také o omezení výuky ve školách. Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude dva týdny učit prezenčně polovina dětí. Ostatní budou mít výuku na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Na pondělí 26. a úterý 27. října vyhlásí ministerstvo školství volno, a prodlouží tak podzimní prázdniny v základních a středních školách na celý týden. Kvůli zhoršující se epidemii také přejdou na výuku on-line vysoké a střední školy v celé ČR. V některých regionech dosud fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku.

Kabinet také schválil návrh zákona, podle nějž by se vyplácení ošetřovného mohlo kvůli koronavirové nákaze prodloužit. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény.

Počty lidí nakažených novým typem koronaviru, kteří potřebují péči v nemocnici, mohou být podle ministra Prymuly bez přijetí dalších opatření za týden dvojnásobné. "Za další týden by mohla být kapacita zdravotního systému téměř vyčerpána," uvedl Prymula.

V současné době je hospitalizováno 1700 lidí, ve vážném stavu je podle posledních dat více než 350 osob. Lidé nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se na deset dnů v zařízeních hotelového typu, aby se omezilo riziko další nákazy v rodině. Tato izolace bude dobrovolná, bude záležet na individuálním rozhodnutí. Vlastní provoz hotelů a penzionů vláda nyní omezovat nehodlá.