Za úterý čtyři a půl tisíce nakažených, opatření se zpřísní

V úterý přibylo v Česku 4457 nakažených nemocí covid-19. To je zatím nejvyšší přírůstek, o téměř sedm set víc než v pátek.

Jak oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), v pátek budou oznámena zásadnější opatření proti šíření epidemie a v pondělí se bude vláda zabývat návrhem na povolání mediků do nemocnic. Podle Prymuly existuje nebezpečí, že při tak vysokém nárůstu by do tří týdnů byla ohrožena kapacita zdravotního systému. Nejvíce se covid-19 aktuálně šíří na Uherskohradišťsku, Náchodsku a Liberecku.

Nová opatření se podle Prymuly dotknou volnočasových aktivit a budou na dva týdny, uzavření měst se neplánuje. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek uspořádá ke koronaviru videokonferenci s předsedy sněmovních stran.

Od březnového začátku epidemie bylo potvrzeno již přes 90 tisíc případů nákazy. Aktuálně nakažených je 40 440, u většiny má nemoc lehký průběh. V nemocnicích jsou necelá čtyři procenta nakažených, hospitalizovaných ale v poslední době rychle přibývá, stejně jako množství těch, kteří jsou ve vážném stavu. Na osm set se zvýšil i počet úmrtí s covidem-19.

Zatímco hranice prvních 10 tisíc nemocných byla překonána za 3,5 měsíce od začátku epidemie, na posledních 10 tisíc potvrzených případů stačily tři dny. Kumulativní počet případů covidu-19 za posledních 14 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je v Česku nejhorší ze zemí EU. Hodnota dosahuje 326,8 případu za 14 dní na 100 tisíc obyvatel, ve druhém Španělsku se jedná o 302,4 případu.