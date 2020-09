Dá se naučit milovat jídlo, které nesnášíme?

- Magazín - 0

Všichni víme, jaké je to mít strach, zažít pocit štěstí nebo se stydět. Ale víte, co to znamená, když jste přehnaně proničtí, cítíte ke svému sourozenci neodolatelný brabant, nebo máte malu s šéfem ve výtahu? Doktorka Tiffany Watt Smithová sesbírala celkem 154 výrazů z celého světa pro emoce, které možná zažíváte denně (a nebo jste o nich možná nikdy neslyšeli). Smithová ale varuje: v momentě, kdy se s nimi seznámíte, reálně hrozí, že se jich už nikdy nezbavíte. Aspoň je ale potom dokážete správně pojmenovat. více