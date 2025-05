Česká diplomacie je v Pákistánu ve spojení s několika Čechy, jsou v pořádku

10. 5. 2025 – 11:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česká diplomacie je v Pákistánu, který je v ozbrojeném konfliktu s Indií, ve spojení s pěticí Čechů a jejich příbuznými a jsou v pořádku.

V částech Indie, kam zasahuje střelba, by podle informací českého velvyslanectví v Dillí neměli Češi být. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Ministerstvo vzhledem k situaci v uvedených zemích varuje před cestami do oblasti Kašmíru a do pohraničních oblastí s Indií. Češi, kteří pobývají v Pákistánu a nejsou ve spojení s ambasádou, mají podle mluvčí kontaktovat nouzovou konzulární linku.

Vztahy obou jaderných mocností jsou vyhrocené po dubnovém útoku na převážně indické turisty v indické části Kašmíru, z čehož Dillí obviňuje Islámábád. Při úderech a následném vzájemném ostřelování dosud zahynuly desítky lidí. Údery si obě strany vyměnily také v posledních hodinách.

"Co se týče Pákistánu, tak naše velvyslanectví je ve spojení s Čechy, kteří jsou zaregistrovaní v systému Drozd či sami kontaktovali ambasádu. Jde o zhruba pět osob a jejich rodinných příslušníků. Všichni jsou v pořádku. V případě Indie platí, že Češi v zemi jsou v pořádku, naše velvyslanectví v Dillí nemá informace o tom, že v oblasti, kam zasahuje střelba, by byli čeští občané," uvedla Wernerová.

Kašmír je rozdělen mezi Indii a Pákistán od roku 1947, kdy s jejich vznikem skončila britská nadvláda na subkontinentu. Obě země už svedly války o ovládnutí celého tohoto himálajského území, které si nárokují. Současná situace je považována za nejhorší vystupňování násilí mezi oběma jadernými mocnostmi za posledních zhruba 20 let.