Ochranáři odebrali z hnízda na komíně rychnovského pivovaru mláďata čápa bílého

10. 5. 2025 – 12:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ornitologové za pomoci hasičů a výškové techniky dnes odebrali z hnízda na komíně rychnovského pivovaru tři dvoudenní mláďata čápa bílého a jedno vejce.

Ptáky přijala stanice pro divoká zvířata, řekl dnes ČTK David Číp z jaroměřské ochranářské Skupiny Jaro. Čapí pár se rozpadl, hnízdit zůstala jen samice, která zřejmě za přikrmování lidmi tři ze čtyř vajec vyseděla.

"Za takové situace samice s největší pravděpodobností nedokáže mláďata sama odkrmit. Nechtěli jsme do toho zasahovat, ale situace se změnila, když jsme se dozvěděli, že mláďata někdo z lidí přikrmuje. Zásah člověka je v tomto případě nepřípustný," řekl ČTK Číp.

Hnízdo nepřetržitě monitoruje webová kamera, čímž se rychnovským čápům dostalo pozornosti veřejnosti. Odborníci radí lidem, aby do hnízdění ve volné přírodě nezasahovali. "Za normálních okolností by čáp časem musel opustit hnízdo, aby se nakrmil, a vejce by zastydla. Objevily se informace, že tento čáp je přikrmován lidmi. Chápu, že se tak děje v dobré víře, ale má to pak nečekané následky. Situaci jsme vyhodnotili tak, že nejlepším řešením za dané situace je mláďata odborně odebrat a pokusit se je zachránit v záchranné stanici," řekl Číp.

Ochranáři mláďata převezli z Rychnova nad Kněžnou do Záchranné stanice živočichů Makov na Písecku, kde je podstrčili jinému hnízdícímu páru k adopci. "Takový byl plán. Všechna tři mláďata i vejce se tak podařilo úspěšně dát adoptivnímu páru," řekl odpoledne ČTK Číp. Není ale pravidlem, že adoptivní pár cizí mláďata příjme. "Akce se vydařila a úspěšně tak skončila," podotkl Číp.

Řešení problému s hnízdícími čápi na komíně v Rychnově nad Kněžnou se podle něj věnovalo několik institucí včetně Agentury ochrany přírody a krajiny nebo královéhradeckého krajského úřadu, který se zásahem souhlasil. "Závěr byl ten, že mláďata z hnízda odebereme. Zvolené řešení je v souladu s tím, jak příroda funguje," uvedl Číp. Podle něj by se lidé měli zamyslet nad tím, jestli jsou on-line přenosy volně žijících zvířat vhodné. "Dělat z divoké přírody reality show není dobré, ohrožuje ji to," dodal.

Populace českých čápů je podle ornitologů stabilní. Čápi tvoří monogamní páry, které se rozmnožují každý rok, staví si velká hnízda. Hnízdí jednou ročně od dubna do srpna.