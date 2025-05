Svůdná zpěvačka září štěstím: "Mám ráda, když se cítím jako opravdová žena"

10. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Pohledná hvězda SuperStar jistě neměla o nápadníky nouzi, mají však smůlu, protože zpěvačka si svého partnera nemůže vynachválit.

Půvabná zpěvačka Elizabeth Kopecká si vyrazila na premiéru filmu Thunderbolts, kde ji na okamžik zastavil redaktor magazínu eXtra.cz. A nemohl se ptát prakticky na nic jiného než na recept na štěstí – Elizabeth totiž vyloženě zářila a je zkrátka zřejmé, že je jí prostě fajn.

Důvod je jediný: Spokojený vztah. Elizabeth má po boku relativně nového partnera: Sympatického lékaře, ortopeda z pražské nemocnice. Poprvé si spolu vyrazili koncem loňského roku na předávání Slavíků. A ještě kurióznější je, jak se poznali: Partner jí prostě napsal na Instagramu jako fanoušek.

Nikoho vzhledem k povoláním nemůže překvapit, že mají oba řádně nabité pracovní rozvrhy. Lásce to ale prý nijak nepřekáží: „Je to náročný, tak jako u každého zaměstnání je to takové, že prostě když ti partneři chtějí, tak si ten čas najdou, a když nechtějí, tak prostě ten čas není,“ komentovala zpěvačka.

Rovnou pak ještě přiznala, že má ráda, když je muž správný gentleman a nebojí se přijmout svou mužnou roli: „Mám ráda, když muž dělá krásná gesta. A když se cítím opravdu ženou, kdy můžu být tou ženou,“ přiznala.

„Nemám moc ráda, když žena musí převzít roli toho muže. A to dneska trošku vidím v té společnosti, že trošku ti chlapi tak jako obecně zlenivěli a ty ženy přebraly tu roli těch mužů, protože musí,“ myslí si.

„Ale myslím si, že je příjemný, když se žena může cítit jako žena. Když se ten partner ukáže jako gentleman,“ usmívala se.