Dnes je neděle 9. listopadu 2025., Svátek má Bohdan
Počasí dnes 6°C Zataženo

Cítíte se vyčerpaní, nervózní nebo máte křeče? Tělo tak dává najevo, že mu schází něco zásadního

9. 11. 2025 – 10:20 | Magazín | Veronika Borská

Cítíte se vyčerpaní, nervózní nebo máte křeče? Tělo tak dává najevo, že mu schází něco zásadního
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Cukání očního víčka, neklidný spánek nebo nálady na houpačce? Možná nejde o stres, ale o něco mnohem jednoduššího. Tělo má své signály – stačí jim jen správně porozumět.

Někdy to není jen stres, nedostatek spánku ani pondělní únava. Někdy se nám tělo prostě snaží něco říct: únavou, podrážděností, nespavostí, svalovými  křečemi, že něco důležitého tělu chybí.  A tím je určitě hodně podceňovaný, ale nesmírně důležitý hořčík! 

close-up-teacher-helping-woman-with-pose
Magazín
Jak stagnace lymfy způsobuje rychlejší stárnutí: Co byste měli vědět!

Neviditelný hrdina v pozadí

Hořčík nepatří mezi hvězdy suplementů. Nezíská si vás růžovým obalem ani slibem, že zázrakem omládnete.. Ale má v těle toho na starosti víc, než byste čekali.Podílí se na více než 300 biochemických procesech – od srdečního rytmu přes nervové přenosy až po tvorbu energie a hormonální rovnováhu.

Jenže moderní život je neúprosný. Stres, káva, rychlé jídlo, nedostatek spánku – a zásoby hořčíku se pomalu a jistě ztenčují

abstract-digital-world-map-with-vibrant-colors-generative-ai
Magazín
Jaký psychologický vliv mají barvy?: Neuvěříte, jak odstíny tajně ovládají váš život!

Když tělo začne ztrácet rytmus

Nedostatek hořčíku se neprojeví hned. Je to spíš pomalé vyčerpávání – baterie, která se vybíjí pomalu a nenápadně. Zpočátku postřehneme jen cukání očního víčka, pak noční - nepříjemné  křeče do lýtka, neklidné usínání nebo nás přepadává nepochopitelná podrážděnost. Všechny tyto drobné projevy často dlouhodobě přehlížíme – a přitom jsou to jasné signály, že tělo jede na rezervu.

1) Křeče, které vás budí ze spaní

Známý scénář: hluboký spánek, a najednou ostrá bolest v lýtku. Hořčík pomáhá svalům stahovat se i uvolňovat. Když, ale  chybí, nervy vysílají signály bez přestávky a svaly zůstávají napjaté.

2)  Mozek, který odmítá vypnout

Ležíte v posteli, tělo unavené, ale hlava jede na plné obrátky? Bez hořčíku mozek neumí „přepnout do klidu“. Tento minerál podporuje tvorbu GABA, uklidňujícího neurotransmiteru, který nám pomáhá usnout.

3) Neustálá únava

Hořčík se podílí na výrobě ATP – energie, která pohání buňky. Pokud chybí, tělo funguje jako telefon na posledních procentech. Spíte dost, ale stejně se cítíte prázdní a bez šťávy.

4) Výkyvy nálad a podrážděnost

Hořčík pomáhá regulovat kortizol, hormon stresu. Jeho nedostatek snižuje schopnost zvládat napětí a přispívá k úzkostem, nervozitě i výbuchům podráždění.

5) Pomalé trávení

Hořčík má překvapivě blízko i k trávení. Pomáhá střevům udržet přirozený rytmus a podporuje jejich pohyb. Když ho není dost, metabolismus zpomaluje a přidává se zácpa či pocit těžkosti.

Snímek obrazovky 2025-08-25 091953
Magazín
Ranní rituál, který zvládnete ještě vleže: proč se vyplatí protáhnout tělo a nastavit mysl ještě v posteli?

Kolik hořčíku ve skutečnosti potřebujeme?

Podle britské Národní zdravotní služby (NHS) by ženy měly denně přijmout 270 mg, muži přibližně 300 mg hořčíku. Reálně se však většina z nás pod tyto hodnoty propadá, a to i při relativně pestré stravě.

ChatGPT Image 19. 8. 2025 17_31_17
Magazín
Nepořádek v bytě? Co o psychice ženy prozradí její domácnost!

Kde ho najdeme

Naštěstí je to jednoduché. Hořčík je v potravinách, které máme často doslova po ruce: listová zelenina, ořechy, semínka, celozrnné obiloviny, avokádo, luštěniny a ano — také hořká čokoláda.

Pokud dáváte přednost doplňkům, odborníci doporučují citrát, glycinát nebo aspartát hořečnatý – formy, které se dobře vstřebávají a nezatěžují trávení.

babička v kuchyni
Magazín
Chutná vám u babiček, ale bojíte se přibrat? Stačí převzít jejich přístup k jídlu a ještě tím podpoříte své zdraví

Malý prvek, velký klid

Tělo si o pomoc říká, jen se ho musíme naučit poslouchat. Občas totiž nepotřebujeme nové rituály, složité diety ani zázračné prášky. Stačí doplnit to, co chybí nejvíc – trochu klidu, trochu spánku a pár miligramů hořčíku.

Tagy:
spánek stres nespavost nervy nervová soustava hořčík křeče
Zdroje:
mdpi.com, Medical News, health.clevelandclinic.org
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

Předchozí článek

Česká politika podle Fica vedla k destrukci V4, s novou vládou věří ve změnu

Následující článek

"Nejsem blázen!" hlásí muzikant, který mluví s duchem Ivety Bartošové

Nejnovější články