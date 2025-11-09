Cítíte se vyčerpaní, nervózní nebo máte křeče? Tělo tak dává najevo, že mu schází něco zásadního
9. 11. 2025 – 10:20 | Magazín | Veronika Borská
Cukání očního víčka, neklidný spánek nebo nálady na houpačce? Možná nejde o stres, ale o něco mnohem jednoduššího. Tělo má své signály – stačí jim jen správně porozumět.
Někdy to není jen stres, nedostatek spánku ani pondělní únava. Někdy se nám tělo prostě snaží něco říct: únavou, podrážděností, nespavostí, svalovými křečemi, že něco důležitého tělu chybí. A tím je určitě hodně podceňovaný, ale nesmírně důležitý hořčík!
Neviditelný hrdina v pozadí
Hořčík nepatří mezi hvězdy suplementů. Nezíská si vás růžovým obalem ani slibem, že zázrakem omládnete.. Ale má v těle toho na starosti víc, než byste čekali.Podílí se na více než 300 biochemických procesech – od srdečního rytmu přes nervové přenosy až po tvorbu energie a hormonální rovnováhu.
Jenže moderní život je neúprosný. Stres, káva, rychlé jídlo, nedostatek spánku – a zásoby hořčíku se pomalu a jistě ztenčují.
Když tělo začne ztrácet rytmus
Nedostatek hořčíku se neprojeví hned. Je to spíš pomalé vyčerpávání – baterie, která se vybíjí pomalu a nenápadně. Zpočátku postřehneme jen cukání očního víčka, pak noční - nepříjemné křeče do lýtka, neklidné usínání nebo nás přepadává nepochopitelná podrážděnost. Všechny tyto drobné projevy často dlouhodobě přehlížíme – a přitom jsou to jasné signály, že tělo jede na rezervu.
1) Křeče, které vás budí ze spaní
Známý scénář: hluboký spánek, a najednou ostrá bolest v lýtku. Hořčík pomáhá svalům stahovat se i uvolňovat. Když, ale chybí, nervy vysílají signály bez přestávky a svaly zůstávají napjaté.
2) Mozek, který odmítá vypnout
Ležíte v posteli, tělo unavené, ale hlava jede na plné obrátky? Bez hořčíku mozek neumí „přepnout do klidu“. Tento minerál podporuje tvorbu GABA, uklidňujícího neurotransmiteru, který nám pomáhá usnout.
3) Neustálá únava
Hořčík se podílí na výrobě ATP – energie, která pohání buňky. Pokud chybí, tělo funguje jako telefon na posledních procentech. Spíte dost, ale stejně se cítíte prázdní a bez šťávy.
4) Výkyvy nálad a podrážděnost
Hořčík pomáhá regulovat kortizol, hormon stresu. Jeho nedostatek snižuje schopnost zvládat napětí a přispívá k úzkostem, nervozitě i výbuchům podráždění.
5) Pomalé trávení
Hořčík má překvapivě blízko i k trávení. Pomáhá střevům udržet přirozený rytmus a podporuje jejich pohyb. Když ho není dost, metabolismus zpomaluje a přidává se zácpa či pocit těžkosti.
Kolik hořčíku ve skutečnosti potřebujeme?
Podle britské Národní zdravotní služby (NHS) by ženy měly denně přijmout 270 mg, muži přibližně 300 mg hořčíku. Reálně se však většina z nás pod tyto hodnoty propadá, a to i při relativně pestré stravě.
Kde ho najdeme
Naštěstí je to jednoduché. Hořčík je v potravinách, které máme často doslova po ruce: listová zelenina, ořechy, semínka, celozrnné obiloviny, avokádo, luštěniny a ano — také hořká čokoláda.
Pokud dáváte přednost doplňkům, odborníci doporučují citrát, glycinát nebo aspartát hořečnatý – formy, které se dobře vstřebávají a nezatěžují trávení.
Malý prvek, velký klid
Tělo si o pomoc říká, jen se ho musíme naučit poslouchat. Občas totiž nepotřebujeme nové rituály, složité diety ani zázračné prášky. Stačí doplnit to, co chybí nejvíc – trochu klidu, trochu spánku a pár miligramů hořčíku.