Dnes je úterý 23. září 2025., Svátek má Berta
Počasí dnes 13°C Zataženo

Jak stagnace lymfy způsobuje rychlejší stárnutí: Co byste měli vědět!

23. 9. 2025 – 13:30 | Magazín | Veronika Borská

Jak stagnace lymfy způsobuje rychlejší stárnutí: Co byste měli vědět!
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Když lymfa zpomalí, tělo hůř odvádí toxiny a zadržuje vodu. Pleť matní, přibývá otoků i vrásek  a stárnutí tiše nabírá tempo. Co tento skrytý proces spouští a jak mu včas zabránit?

Stav pleti, vlasů i nehtů odráží vnitřní kondici celého organismu. Lymfa, náš přirozený “úklidový systém“, odvádí odpadní látky a přebytečnou vodu a tím pomáhá udržovat mladistvý vzhled. Když se její tok zpomalí, projeví se to na kůži, energii i celkovém pocitu vitality. Co všechno zpomalení lymfy způsobuje a jak ho včas rozpoznat, napoví následující řádky.

abstract-digital-world-map-with-vibrant-colors-generative-ai
Magazín
Jaký psychologický vliv mají barvy?: Neuvěříte, jak odstíny tajně ovládají váš život!

Proč je lymfa tak důležitá

Lymfa je nenápadná, ale zásadní tekutina našeho těla. Odvádí toxiny, odpadní látky i bakterie a viry, které imunitní systém zneškodnil. Když ale dojde k nerovnováze – ať už kvůli nemocem, stresu nebo vnějším vlivům – lymfa houstne a její proudění se zpomaluje. To může narušit krevní oběh a zkomplikovat přirozenou očistu organismu.

Stagnující lymfa se pak chová doslova jako „želé“. Odpadní produkty se nehýbou dál, zůstávají v tkáních a postupně tělo zatěžují.

Snímek obrazovky 2025-08-25 091953
Magazín
Ranní rituál, který zvládnete ještě vleže: proč se vyplatí protáhnout tělo a nastavit mysl ještě v posteli?

Jak poznat, že lymfa stagnuje

Když lymfa neproudí, tělo na to upozorní. Nejčastější signály:

Proč lymfa zpomaluje

Za zpomaleným tokem lymfy stojí řada faktorů. Patří mezi ně:

  • Dlouhé sezení nebo spaní v nepohodlné poloze, které brání proudění.
  • Těsné oblečení či obuv a celkový nedostatek pohybu.
  • Nadváha, chronický stres, znečištěné prostředí, nadměrná konzumace alkoholu, horké počasí nebo časté slané a sladké pokrmy.
ChatGPT Image 19. 8. 2025 17_31_17
Magazín
Nepořádek v bytě? Co o psychice ženy prozradí její domácnost!

Jak lymfu znovu rozhýbat

Porucha lymfatického systému se často projeví nenápadně – dříve než změnami na kůži cítíme spíš ztrátu vitality. Naštěstí existují jednoduché kroky, které proudění lymfy podpoří:

  • Dostatek čisté vody a omezení soli – ideálně zhruba 30 ml vody na 1 kg tělesné hmotnosti denně.
  • Vyvážená strava s minimem průmyslově zpracovaných potravin, sladkostí a alkoholu.
  • Pravidelný pohyb, který aktivuje přirozenou „pumpu“ lymfatického systému.

Už během několika dní se může projevit lehčí pocit v těle, menší otoky a jasnější pleť  a to je bonus, který ocení nejen vaše zdraví, ale i krása.

Tagy:
voda pleť metabolismus cévy lymfa otoky
Zdroje:
Novinky.cz, prozeny.cz, PubMed, celostnimedicina
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

Předchozí článek

Neuvěřitelný archeologický objev v Kazachstánu: Odborníci mluví o senzaci!

Následující článek

Znáte knihu, která rozpoutala stovky let teroru?

Nejnovější články