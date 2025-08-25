Dnes je pondělí 25. srpna 2025., Svátek má Radim
25. 8. 2025 – 13:00 | Magazín | Veronika Borská

Ranní rituál, který zvládnete ještě vleže: proč se vyplatí protáhnout tělo a nastavit mysl ještě v posteli?
zdroj: Freepik.com
Najít si čas na cvičení hned po ránu bývá pro mnoho lidí nadlidský úkol. Přitom právě ranní strečink je jedním z nejjednodušších způsobů, jak nastartovat krevní oběh, zlepšit držení těla a cítit se během dne lehčí a energičtější. Dobrá zpráva? Nemusíte ani vstát z postele – jemné protahování lze provést ještě pod peřinou.

Ranní vstávání navíc podpoří i správné nastavení mysli. Zkuste si po probuzení vědomě opakovat jednu pozitivní myšlenku, třeba na něco, na co se během dne těšíte. Krátká afirmace, úsměv nebo i vděčnost za maličkost umí nasměrovat mozek na příjemnější vlnu a dodá chuť začít den aktivně. Psychologové připomínají, že právě první myšlenky po probuzení často ovlivňují naši náladu na celé dopoledne.

Pomoci může i drobný rituál – sklenice vlažné vody u postele, otevření okna a nadechnutí čerstvého vzduchu nebo krátké protažení s hudbou. Tyto detaily nenásilně propojí tělo i mysl a vytvoří jednoduchý, ale účinný start do dne.

Protahovat se ještě v posteli doporučují přední odborníci

Podle odborníků z Harvard Health - ranní strečink stimuluje parasympatický nervový systém a zlepšuje cirkulaci, což přispívá k pocitu klidu i bdělosti. Je to taková malá investice do vašeho dne, která zabere jen pár minut, ale tělo ji ocení po celý den.

Proč protahování v posteli funguje?
  • Zlepšuje cirkulaci krve a lymfy – jemný pohyb rozhýbává tekutiny v těle, odplavuje otoky a pomáhá přivést kyslík i živiny do svalů.
  • Zmírňuje ranní ztuhlost – podle Verywell Health má pravidelný strečink zásadní vliv na flexibilitu a snižuje riziko bolestí zad a krku.
  • Podporuje držení těla – silné a pružné svaly zad a krku pomáhají držet páteř ve správné poloze. Efekt se odráží i v obličeji: mizí dvojitá brada a snižuje se otok v oblasti krku.
  • Dodává energii – jednoduché protažení nohou a trupu aktivuje velké svalové skupiny a připravuje tělo na pohyb. Ranní strečink může působit podobně osvěžujícím dojmem jako káva.
  • Uvolňuje napětí – Jemné rotace uvolňují bedra i ramena, což ocení každý, kdo tráví hodiny u počítače. Protahování v posteli může být prevencí chronických bolestí zad a jde to zcela jednoduše.
3 jednoduchá cvičení, která zvládnete ještě pod peřinou
  1. Protažení páteře do zákrutu
  • Lehněte si na záda, pokrčte kolena a položte je na jednu stranu.
  • Ruce natáhněte do stran a hlavu otočte na opačnou stranu než kolena.
  • Vydržte 20–30 sekund, dýchejte zhluboka. Protáhnete bedra, hrudník i šíji.
  1. Přitažení kolen k hrudi
  • Lehněte si na záda a střídavě přitahujte koleno k hrudi.
  • Každou nohu držte 15–20 sekund.
  • Cvik uvolňuje bederní oblast a zlepšuje trávení.
  1. Protažení krku a ramen
  • Vleže na zádech jemně přitiskněte bradu k hrudi.
  • Zhluboka se nadechněte, s výdechem uvolněte ramena do podložky.
  • Tento cvik pomáhá snižovat napětí v krční oblasti.
Jak začít a udržet si zvyk

Začněte krátce – 2–3 minuty každé ráno. Nepotřebujete speciální podložku ani oblečení, stačí vaše postel. Až se rutina stane zvykem, můžete cvičení prodloužit nebo obohatit o další prvky, například dechová cvičení nebo relaxační polohy.

Právě tyto malé, nenápadné rituály se stávají jedním z nejsilnějších trendů v oblasti zdraví a životního stylu. Nejde o náročné výkony, ale o drobné návyky, které dlouhodobě udržují tělo v kondici a mysl v rovnováze.

Nejnovější články