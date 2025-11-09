"Nejsem blázen!" hlásí muzikant, který mluví s duchem Ivety Bartošové
9. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Hudebník a skladatel brání vlastní zdravou mysl.
Hudebník a skladatel Jarek Šimek, už delší dobu zabíhá ve svých prohlášeních mírně mimo realitu. Nedávno sliboval převratný vynález tekutého zvuku, nyní zase mluvil se zesnulou Ivetou Bartošovou.
Ta ho měla posednout či se mu zjevit u něj v paneláku a předat mu vzkaz pro syna Artura. A všechno je to čistá skutečnost, Šimkovi to totiž potvrdila... Kamarádka citlivá na duchy.
„Měl jsem doma paní na vymítání duchů, to byla ta Jana, o které ve vzkazu hovořila Iveta, a tehdy se to stalo. Cítil jsem, jak mi někdo leze do hlavy a říká ,Ahoj, Jaroušku, tady Iveta, tady mám vzkaz pro Artura‘. Vím, že mě za to média mohou rozcupovat. Proto jsem s tím otálel. Ale já to tomu Arturovi konečně musím předat,“ popisoval dříve pro eXtra.cz.
Samotný vzkaz, který by se upřímně neztratil hned vedle Manifestu Dada, pak vyvěsil na Facebooku.
Šimka navíc rozhodil odlesk talíře na stěně, ve kterém vidí paranormální znamení: „Původně jsem se toho zděsil a bál se, že to je pro mě znamení mé smrti. Začal jsem studovat, co to může být. Nakonec jsem usoudil, že to musí být Iveta. Stále na ni totiž v posledních dnech myslím. Cítím z toho energii. Někomu to může připadat jako čistý odlesk talíře, ale vůbec. Stalo se to ve tři hodiny ráno, září to, a když se s talířem pohne, je tam další fascinující jev,“ vypráví.
A nutno alespoň uznat, že si stojí za svou. Nyní totiž přidal ještě jedno vyjádření a pro eXtra.cz se ohradil, že není blázen.
„Chápu, že si lidé budou myslet, že jsem buď zcvokl, nebo že se chci zviditelnit, ale já prostě jinak nemůžu. Musím splnit slib. Říkám jen to, co jsem zažil,“ uvedl.