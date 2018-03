Český komár štípl ruského medvěda. Do zadku?

27. 3. 18:15

Moldavsko jako projev solidarity s Británií vypovědělo tři ruské diplomaty, kteří by měli Kišiněv opustit do sedmi dnů. Oznámilo to moldavské ministerstvo zahraničí s tím, že příslušnou nótu v úterý převzal ruský velvyslanec Farid Muchametšin.