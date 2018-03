Očekávám vydání ruského hackera do USA, řekl šéf Sněmovny reprezentantů

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan věří, že Česko vydá Spojeným státům Rusa Sergeje Nikulina. Řekl to v úterý na tiskové konferenci po svém vystoupení v dolní komoře. Ryan uvedl, že o případu mluvil během schůzek se svými českými kolegy. O vydání Nikulina usiluje také Rusko.

"České zákony o extradici jsou velmi jasné, naše zákony jsou taky velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že pan Nikulin bude vydán do Spojených států," řekl Ryan.

Odmítl, že během své návštěvy by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Ryan se v Česku setkal mimo jiné s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). "Mluvil jsem se svými protějšky o potřebě dodržovat zákony," podotkl.

Spojené státy Nikulina viní z hackerských útoků. Česká policie muže zadržela v roce 2016 na základě amerického zatykače. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

Termín, kdy padne rozhodnutí ohledně vydání Nikulina, se nedávno posunul kvůli Ústavnímu soudu, který v únoru odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.

Během svého projevu v poslanecké sněmovně Ryan také odsoudil Rusko, které podle něj šíří dezinformace a snaží se podkopat spojenectví mezi Českem a USA. Ocenil přitom pondělní rozhodnutí české vlády vyhostit tři ruské diplomaty jako výraz solidarity po chemickém útoku v Británii. USA ve stejný den rozhodly o vyhoštění 60 ruských diplomatů.

Rusko podle Ryana porušilo mezinárodní normy, když se dopustilo agrese vůči svým sousedům. Vede podle něj také kybernetické útoky a snažilo se vměšovat do demokratických voleb v Evropě i v USA. "Rusko nesdílí naše zájmy ani naše hodnoty. Naopak se snaží tyto hodnoty podkopat. Je to pokus zasít neshody mezi naše národy. Rozdělit spojence a destabilizovat demokratické instituce," řekl Ryan.

Šéf dolní komory Kongresu také poděkoval Česku za jeho angažmá v Severoatlantické alianci. "Česká a americká armáda se snaží bok po boku zajišťovat mír ve světě," řekl a připomněl nasazení českých vojáků v misích vedených USA v Afghánistánu a v Iráku.

Ryan ve Sněmovně potvrdil, že Američané dodrží závazek kolektivní obrany v rámci NATO. "Pevně stojíme za článkem pět naší bezpečnostní dohody," řekl. Připomněl také alianční dohodu, že všichni členové budou vydávat na obranu dvě procenta HDP, a vyjádřil potěšení nad tím, že se Česko zavázalo v budoucnu této hranice dosáhnout. V současnosti jsou české obranné výdaje zhruba na polovině dohodnuté hodnoty.

Ryan poděkoval, že Česko udržuje velvyslanectví v syrském Damašku, které využívají i další západní země včetně Spojených států, a že Česko je aktivní v koalici proti IS. "Porazíme Islámský stát," řekl. Upozornil přitom, že je nutné, aby spojenci sdíleli informace v boji proti terorismu.

Předseda Sněmovny reprezentantů před poslanci také zdůraznil roli svobodných médií pro fungování demokratické společnosti. Poděkoval, že z Česka vysílá stanice Rádio Svobodná Evropa, svobodní lidé se podle něj musí zasazovat o ty, kdo o svobodu usilují, ale zatím jí nedosáhli. "Snažíme se každý den podporovat demokracii a lidská práva," řekl.

Ve sněmovně vyzdvihl také česko-americké obchodní vztahy, ve kterých vidí i v budoucnu příležitosti pro obě strany. Podotkl, že USA jsou hrdé na to, že patří k největším investorům v Česku, a to i v moderních technologiích. Uvedl, že je třeba zajistit hospodářský růst, protože dobré životní podmínky jsou důležitou podmínkou k tomu, aby lidé mohli rozhodovat o svém směřování.

Ryan v projevu před poslanci zmínil i bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla a jeho slova v americkém Kongresu o tom, že nelze rezignovat na svobodu. "Svobodě se daří a vzkvétá, ale neměli bychom to brát za něco samozřejmého," podotkl Ryan.

Ryan také poznamenal, že v Praze je jeden z nejstarších klubů majitelů legendárních amerických motocyklů Harley-Davidson. Mluvil o svém domovském státu Wisconsin, o své politické kariéře a vyzdvihl nynějšího amerického velvyslance v Česku Stephena Kinga, jenž stál u jejího začátku.

Zvláštní schůze sněmovny, na níž Ryan vystoupil, trvala zhruba půl hodiny. Kromě amerického politika na ní promluvil také předseda Sněmovny Radek Vondráček.