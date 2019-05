Češi hlasovali pro Evropu. Tvrdě a nekompromisně

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Společenstvo bruselského prstenu bude mít po evropských volbách slabší zastoupení v Evropském parlamentu. Ne však zásluhou či vinou Čechů, kteří hlasovali proevropsky.

Češi ve volbách do Evropského parlamentu hlasovali pro Evropu (potažmo Evropskou unii), Britové pro brexitéry a brexit, Francouzi pro nacionalistku Marine Le Penovou.

V parlamentu kočujícím mezi Bruselem a Štrasburkem oslabí společenstvo bruselského prstenu - prounijní středové a levicové strany. Zato posílí populisté, nacionalisté, krajní pravice a zelení.

To jsou klíčové poznatky z evropských voleb.

Teď bod po bodu první postřehy z voleb do parlamentu, jehož poslanci zastupují půlmiliardovou populaci:

Babiš utrpěl vítězství

V Česku podle očekávání vyhrálo ANO. Zaostalo však za výsledkem, který naznačovaly průzkumy před volbami. Pro stranu Andreje Babiše hlasovalo 'jen' 21 procent voličů, byť předvolební sondy jí přičítaly téměř 30 procent hlasů.

Přepočteno na poslance: ANO jich bude mít v Evropském parlamentu šest, ODS čtyři, Piráti a STAN+TOP09 po třech, Okamurova SPD a lidovci po dvou, komunisté jednoho a sociální demokraté utřou nos, do bruselské Evropy se jejich poslanci nepodívají.

Pro oranžové další debakl. Pokolikáté že se budou odrážet ode dna?

Kdybychom evropské volby převedli na mač evropských Čechů (byť vůči Evropě leckdy reformisticky kritických) se spojeným týmem zadrátované Česko (SPD) a Česko všech azimutů, hlavně azimutu východního (KSČM), dostali bychom skóre 18:3.

Nahlíženo rostoucím počtem czexitových partají, které líčí evropský Brusel jako zdegenerovaný a odsouzený k islamizaci, i spory o potraviny dvojí kvality, letošní výsledek vypadá zvláštně. Tím spíš, že v průzkumech Češi spolu s Brity vycházeli jako jedni z největších euroskeptiků a že v Česku tentokrát hlasovalo 28,7 procenta voličů. To je o deset (!) procentních bodů víc než před pěti lety.

Takže jakápak euroskepse.

Milión pro recesisty

Zajímavý a výmluvný je přepočet výsledku letošních voleb do Evropského parlamentu na volby do Poslanecké sněmovny, který provedla agentura ČTK. Ukazuje, že trumpovská kšiltovka z Číny v Česku nezafungovala.

Podle výsledku evropských voleb by ANO získalo ve sněmovně 56 z 200 poslanců, to je o 22 míň, než jich má teď. Hlasy SPD a KSČM by Babišově politické filiálce k většině nepomohly. A ODS, Piráti, STAN s TOP 09 s lidovci by měli dohromady 110 hlasů.

Všechny tyto strany každopádně dostanou finanční bonusy. Kromě toho na odměnu ze státního rozpočtu dosáhnou další čtyři, které získaly víc než procento hlasů, ale do parlamentu se neprobojovaly. Desátý recesistický kroužek 'ANO, vytrollíme europarlament', vyinkasuje víc než milion, což potvrzuje, že stát je k partajím příliš štědrý (popsáno tady).

Bilanci se patří doplnit upozorněním pro natěšené a důvěřivé voliče. Před tím, než zasedne nově zvolený Evropský parlament, zapomeňte na tvrdost a nekompromisnost. Šestice poslanců za ANO může nekompromisně žvýkat tvrdý steak v parlamentní kantýně. V 751hlavém shromáždění však bude muset na svou důležitost zapomenout.

A už vůbec, prosím, neberte vážně (eufemisticky řečeno) 'velkoústé' sliby profesora Petra Fialy, že poslanci za ODS udělají v Evropě velký právní úklid. Čtyři zástupci téhle strany mohou uklidit nejvýš nádraží v Kotěhůlkách.

Letem Evropou

Významnější počet poslanců vysílají do Evropského parlamentu lidnaté státy unie. Tady je stručný sumář jejich výsledků.

Německo. Koalice CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové vyhrála, ale oslabila. Ještě větší ztráty zaznamenala koaliční sociální demokracie. Slavit ale mohou Zelení, kteří obsadili druhou příčku.

Francie. Protiunijní Národní sdružení Marine Le Penové vyhrálo (byť těsně) nad proevropskou koalicí Obroda prezidenta Emmanuela Macrona.

Itálie. V zemi na Apeninském poloostrově přesvědčivě vyhrála protiimigrační Liga italského ministra vnitra Mattea Salviniho. V novém Evropském parlamentu bude patřit k nejsilnějším protiunijním stranám.

Británie. Vítězství zaznamenala Strana pro brexit Nigela Farage s 30 procenty. Vládní konzervativci propadli a skončili až pátí. Někteří ostrovní analytici označili volby za druhé britské referendum o Evropské unii.

Shrnuto:

- Nový Evropský parlament bude pestřejší a také roztříštěnější i rozhádanější. Malé strany posílí, velké zase oslabí.

- Dvě hlavní frakce – Evropská lidová strana a Progresivní aliance socialistů a demokratů – ztratí většinu. Budou odkázány na spolupráci s liberály nebo se zelenými.

- V příštím Evropském parlamentu oslabí proevropsky orientované strany. Přesto budou mít převahu. Předpovědi euroskeptické tsunami se nevyplnily.