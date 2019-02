Bývalý majitel OKD píše Babišovi i Zemanovi: znárodnili jste nám doly. A hrozí arbitráží

Velitel arabsko-kurdské koalice SDF v Sýrii vyzval mezinárodní společenství, aby v zemi ponechalo 1000 až 1500 vojáků, kteří by jim pomohli bojovat proti organizaci Islámský stát (IS). Vyjádřil naději, že zejména Spojené státy ustoupí od svého plánu na úplné stažení ze Sýrie. Velitel SDF to řekl malé skupině novinářů po jednání s americkými generály, informovala dnes agentura Reuters.

18:05