Policie má žádost na předvedení Bakaly, jak ho ale dostat před komisi k OKD?

Policejní prezidium obdrželo žádost sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD o předvedení finančníka Zdeňka Bakaly. Komise se rozhodla požádat policii o tento krok, protože Bakala, který žije ve Švýcarsku, se před komisi odmítá dostavit. Policisté však už dříve uvedli, že mohou svědka předvést pouze v případě, že se nachází na území Česka.

Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila v roce 2004 OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu.

"Žádost parlamentní vyšetřovací komise o předvedení osoby nám již byla doručena. Nyní budeme činit příslušná opatření, která s žádostí souvisí," uvedla dnes policie.

"Včera (v úterý) jsem to podepisoval, v tuto chvíli už by to mělo být na policejním prezidiu," řekl dnes novinářům předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti). Už v pondělí policie upozornila na to, že svědka může předvést jen v případě, že se nachází na území ČR.

"V tomto mají plně pravdu. Oni jsou schopni předvést pouze svědky, kteří jsou na území České republiky, protože vyšetřovací komise je v tomto případě v takovém vakuu. My, ač se to tady snaží někteří vyvolat, nejsme ani policie, ani soud, takže my nejsme přímo v trestním řízení zapojeni," komentoval Černohorský slova policie. "Pan Bakala se bude muset po dobu existence vyšetřovací komise v tom případě trvale zdržovat v zahraničí a nenavštíví ani svoji rezidenci na Modravě," dodal předseda vyšetřovací komise.

Pokud Bakala nepředstoupí před komisi, komise nebude schopna jeho informace do svých závěrů zavést, řekl Černohorský.

"My v tu chvíli budeme vycházet pouze z informací a dokumentů, které máme v tuto chvíli k dispozici. Pokud se pan Bakala k tomu odmítá jakkoli vyjádřit, tak je to jeho problém, ale má samozřejmě zákonnou povinnost dostavit se v případě, že mu byla řádně předána pozvánka k podání svědecké výpovědi," poznamenal.

Bakala v úterý v tiskovém prohlášení uvedl, že by jeho výpověď před komisí sloužila k politickému tlaku na soudy, někteří politici se podle něj pokoušejí obejít řádný proces. Prostřednictvím svého mediálního zástupce připomněl své tvrzení z počátku srpna, že někteří politici včetně několika členů komise se už rozhodli o jeho vině v záležitostech týkajících se OKD.

Komise dnes dopoledne vyslýchala bývalého náměstka ministra financí Karla Goldemunda, který ve funkci působil od roku 2005. Podle Černohorského byl odpovědný za přípravu odpovědi Evropské komisi v roce 2006. Odpoledne měla komise na programu výslech advokátky, která pracovala v OKD a podílela se na vypracování privatizační smlouvy. K dalšímu jednání by se komise měla sejít v září. Pozve si svědky, kteří se z dosavadního jednání omluvili.

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění OKD ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnost státních úřadů a osob.