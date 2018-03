Stát si OKD zatím zpátky nevzdal. Soud kvůli předchozí privatizaci mezitím míří do finále

- Magazín autor: red

Kolem důlní firmy OKD je i nadále rušno. V době, kdy před Obvodním soudem pro Prahu 2 pokračuje hlavní líčení kvůli někdejšímu prodeji státního podílu za 4,1 miliardy korun, stát dokončuje převzetí zbankrotované firmy za 80 milionů korun, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

I když se už vloni na podzim psalo jako o hotové věci, že státní podnik Prisko za 80 milionů korun koupil zkrachovalé Ostravsko-karvinské doly, pohled do obchodního rejstříku ukazuje, že transakce dosud dokončena není.

Jak OKD, tak Prisko i ministerstvo financí ale ujišťují, že vše probíhá podle plánu.

Ještě jsme nic nezaplatili

"Probíhají oboustranná jednání a připravují se všechny legislativní kroky potřebné k finálnímu převzetí akcií společnosti OKD Nástupnická, a.s. ze strany PRISKO," říká mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Ani podle ministerstva financí se ve věci převzetí OKD nic nezdržuje. "Převzetí OKD Priskem probíhá na základě reorganizačního plánu OKD potvrzeného 6. 2. 2018 Vrchním soudem v Olomouci. Od té doby je reorganizační plán OKD realizován," říká mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Základem plánu je vložení majetkové podstaty současné OKD do nově vzniklé společnosti OKD Nástupnická a následné převedení 100% akcií společnosti Prisko za částku 80 milionů korun.

"Prisko se ještě nestalo vlastníkem akcií OKD Nástupnická, neboť do ní nebyl vložen závod OKD a nebyly splněny veškeré podmínky ze smlouvy. Kupní cena dosud vyplacena nebyla, zaplacena bude na základě převodu akcií," vysvětluje předseda představenstva státního podniku Prisko Marian Klásek.

Kdy přesně Prisko OKD převezme, podle něj nelze přesně určit. "Stane se tak po vložení závodu OKD do společnosti OKD Nástupnická a administrativního zajištění všech potřebných licencí. Snahou je, aby to bylo co nejdříve," říká.

U Obvodního soudu pro Prahu 2 mezitím pokračuje (v pátek 23. března 2018) hlavní líčení s trojicí mužů obžalovaných v souvislosti s prodejem státního podílu v OKD v roce 2004.

Všichni vinu odmítají

Probíhající soud je důsledkem trestního oznámení podaného v březnu 2011 ze strany nájemníků bývalých bytů OKD. Ti shromáždili důkazy o podezřelé privatizaci, předali je policii a de facto dotlačili případ k soudu. K jejich žalobě se později připojila i Česká republika s vypočtenou škodou zhruba šest miliard korun.

Obžalovaný je znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti, a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti. Všichni vinu odmítají.

Argumentují mimo jiné tím, že fond byl pouhým administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. Ta byla v té době v rukou ČSSD, konkrétně ministrů Bohuslava Sobotky, respektive Milana Urbana. Ti však u soudu vystupovali jen v pozici svědků.

"Osobně si myslím, že odpovědnost je určitě širší než u obviněných osob. Vyplynulo to i ze soudního jednání. Představitelé Fondu národního majetku i obviněný znalec se brání, že plně informovali o všech problémech ministry a nadřízené osoby. Chtějí ze sebe samozřejmě smýt zodpovědnost, ale jinak myslím správně poukazují na to, že o problémech informovali," říká advokátka Hana Marvanová, která v minulosti Sdružení nájemníků bytů OKD pomáhala trestní oznámení připravit.

"Pak tedy ten, kdo byl informován, to neměl schválit. Na to se ale vyšetřování nezaměřovalo a tuto větev nechalo úplně být. Proto také vítám vznik parlamentní vyšetřovací komise k OKD, která pak může své závěry policii postoupit," dodává Marvanová.

Kde leží dvacet miliard

Poslanecká komise ke kauze OKD se poprvé sešla počátkem letošního února.

"Cílem komise není najít a potrestat viníky, to je samozřejmě v pravomoci soudů. Naším úkolem je především popsat, jak mohlo při prodeji státního podílu ve strategicky významné společnosti dojít k tolika pochybením. Z těchto chyb bychom pak měli vyvodit závěry, čeho se pro příště musí stát při odprodeji strategicky významných společností vyvarovat," vysvětluje předseda poslanecké komise ke kauze OKD Lukáš Černohorský (Pirátská strana).

Kauza OKD se však může ještě více zamotat – tím, že se vše vrátí na začátek. Na verdikt českého soudu totiž čeká Evropské komise, kde leží stížnost sdružení nájemníků na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky