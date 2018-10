Spory o peníze z OKD. Britský likvidátor NWR neuznal pohledávku z Česka za 22,6 miliardy

12:40

Míra spolufinancování EU na evropských dotacích se v programovém období 2021 až 2027 u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní. Na semináři ministerstva pro místní rozvoj to v pondělí řekla náměstkyně ministryně Olga Nebeská.