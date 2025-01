Oblíbený herec z Ulice o konci manželství: "Mám právo na štěstí"

Herec Filip Čapka, kterého jsme viděli v oblíbeném seriálu Ulice, se rozhodl otevřeně promluvit o svém osobním životě. Řeč přišla zejména na rozchod s herečkou Zuzanou Čapkovou, se kterou má dceru Annu. Nic nezastíral a přiznal, že nadešel čas k zásadnímu životnímu kroku, protože jeho manželství sice zvenčí vypadalo v nejlepším pořádku, ale ve skutečnosti se rozpadalo.

Čapka tvrdí, že hlavním smyslem života je být šťastný, a to i za cenu rozchodu s dříve milovaným protějškem. Herec se v rozhovoru pro web Proženy.cz svěřil, že vztah se Zuzanou už nefungoval: „Naším úkolem není zajistit, aby byl druhý člověk šťastný. Někdy se to prostě nesetká, a i když je to bolestivé, musíme si uvědomit, že každý má právo na své vlastní štěstí.“ Podle něj je klíčem k harmonii to, aby si každý člověk našel své vlastní štěstí a vnitřní rovnováhu. Pouze tehdy, když je člověk sám spokojený, může pozitivně ovlivnit i lidi kolem sebe.

Herec také přiznal, že jeho touha po svobodě a jeho „punková duše“ hrály v rozpadu manželství významnou roli. „Když jsem se ženil, chtěl jsem svou ženu učinit šťastnou. Ale postupem času se ukázalo, že moje vnitřní potřeba svobody a nezávislosti narazila na realitu společného života. To všechno pak vedlo k tomu, že se náš vztah rozpadl,“ uvedl Čapka. Prý to bylo opravdu těžké a bolestivé rozhodnutí, ale touha po vlastním štěstí nakonec zvítězila.