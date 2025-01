Už toho bylo dost. Marek Eben odchází do důchodu

Známý herec, moderátor a hudebník Marek Eben oznámil rozhodnutí, které mohlo na první dobrou překvapit, ale nakonec vlastně dává smysl: Po dlouhých letech se rozhodl odejít do hereckého důchodu. Opustil proto také například slavnou inscenaci Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí, kterou hrál ve Studiu Ypsilon neuvěřitelných 26 let.

Hra měla premiéru již v červnu roku 1996 a Eben hrál postavu Jeníka. Žezlo po něm převezme mladší kolega Petr Vršek. „Jeníka jsem hrál šestadvacet let. Až do důchodu. Svému nástupci přeji, aby ho hrál také tak dlouho... Neboj, uteče to rychle,“ vzkázal Eben s úsměvem.

Odchod z prken, která znamenají svět, umožní Ebenovi věnovat větší péči své manželce, bývalé herečce Markétě Fišerové, se kterou sdílí život od roku 1982.

Manželům život připravil bolestivě obtížné zkoušky – kdysi ztratili dceru Terezku, která zemřela jen pár dní po předčasném narození v sedmém měsíci těhotenství. Markéta Fišerová navíc ještě předtím čelila vážným zdravotním problémům. Po přechozené chřipce se u ní objevil zánět srdečního svalu a tuberkulóza. A jako by toho snad už nebylo dost, po ztrátě dítěte pak přišla další tragédie – Markéta utrpěla mozkovou příhodu.

Jednoho dne, když sledovala televizi, začala pociťovat silnou bolest hlavy a nakonec upadla do bezvědomí. Probrala se až po sedmi týdnech v kómatu, ale následky byly devastující. Zůstala ochrnutá a odkázaná na invalidní vozík.

Navzdory těmto těžkostem Marek Eben ve své oddanosti manželce nikdy nezakolísal. S láskou a obětavostí se o ni stará a aby jí zajistil co největší pohodlí, nechal poblíž Karlových Varů, kde každoročně moderuje mezinárodní filmový festival, postavit dům s bezbariérovým přístupem. Láska hory přenáší, jak se říká.