Páv v uličce, prase na palubě. Když se asistenční zvířata vymkla kontrole
22. 12. 2025 – 15:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Letadla se měla zbavit chaosu způsobeného falešnými asistenčními zvířaty, místo toho ale vznikl nový problém. Přísnější pravidla otevřela dveře absurdním situacím a zároveň zkomplikovala cestování lidem, kteří pomoc zvířat skutečně potřebují. Z nebe se tak stává místo, kde se střetává empatie, byrokracie i lidská vychytralost.
Létání dnes už dávno není jen přesun z bodu A do bodu B. Pro mnoho cestujících se stalo podivným sociálním experimentem, v němž se střetává empatie, vychytralost, byrokracie i lidská posedlost domácími mazlíčky. Kabiny letadel se postupně proměnily v prostor, kde je stále obtížnější rozeznat skutečnou zdravotní potřebu od snahy obejít pravidla. A právě tady začíná problém, který má velmi reálné dopady.
Jak se z asistenčních zvířat stal kulturní konflikt
Asistenční zvířata vznikla jako odpověď na konkrétní omezení. Vodicí psi, signální psi nebo zvířata pomáhající lidem s těžkými úzkostmi nejsou módní doplněk, ale prodloužení samostatnosti svého majitele. Jenže v momentě, kdy se emoční podpora začala zaměňovat s pouhým pohodlím, systém se začal hroutit.
Lidé si zvykli, že s dostatečně přesvědčivým vysvětlením a kusem látky s nápisem service animal projdou téměř kamkoli. Letadla tak začala hostit zvířata, která nebyla ani vycvičená, ani klidná, ani bezpečná. Objevily se příběhy o pávech s vlastní letenkou, králících s vlastním sedadlem, krocanovi mezi sedačkami, praseti vyvedeném před vzletem nebo veverce, kvůli níž musela zasahovat policie. Tyto situace pobavily internet, ale zároveň podkopaly důvěru v celý systém.
Aerolinky se ocitly mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně tlak cestujících a posádek, které musely řešit hluk, zápach, stres a někdy i agresi zvířat. Na straně druhé obava z porušení práv lidí se zdravotním postižením. Výsledkem byla přísnější pravidla a důraz na administrativu. Jenže papír snese všechno, realita méně.
Když regulace ubližují těm správným lidem
Zatímco cílem bylo odstranit zneužívání, dopady pocítili hlavně ti, kteří asistenční zvíře skutečně potřebují. Nevidomí, lidé s omezenou mobilitou nebo veteráni se dnes setkávají s pochybnostmi, zdržováním a někdy i otevřeným odmítnutím. Formuláře selhávají, systémy padají a rozhodování se přesouvá na přepážky, kde často chybí jednotná pravidla i dostatečné školení.
Cestování se tak mění v psychickou zátěž. Nejde jen o zpoždění nebo zmeškaný let, ale o pocit, že člověk musí obhajovat svou vlastní existenci a potřebu pomoci. Asistenční pes, který roky pracuje bezchybně, je najednou vnímán s podezřením jen proto, že před ním někdo zneužil systém.
Zároveň se ukazuje další paradox. Exotická a nevycvičená zvířata, která se dostala do médií, vytvářejí falešný obraz, že asistenční zvíře je něco výstředního nebo přehnaného. To zvyšuje netoleranci ostatních cestujících a posiluje stereotyp, že jde jen o rozmar. Přitom právě skutečná asistenční zvířata jsou obvykle nejklidnějšími pasažéry na palubě.
Odborníci upozorňují i na bezpečnostní rozměr. Nevycvičená zvířata mohou napadat lidi nebo skutečné asistenční psy. Takový incident může znamenat konec služby psa, do jehož výcviku šly roky práce a obrovské náklady. Pro jeho majitele to často znamená ztrátu samostatnosti a návrat k závislosti na okolí.
Celá situace tak připomíná létající Noemovu archu bez jasného kapitána. Dobré úmysly se mísí s lidskou vynalézavostí, sobectvím a snahou mít výjimku za každou cenu. Dokud se nenajde vyvážený systém, který dokáže jasně oddělit skutečnou potřebu od pouhého rozmaru, budou letadla dál místem konfliktů, absurdních příběhů a nespravedlnosti. Létání se tím mění z technické disciplíny v test empatie, zdravého rozumu a schopnosti nastavit hranice, které ochrání ty nejslabší, nikoli ty nejhlasitější.