Od ledna podle Babiše ubude na úřadech 322 míst ze 73.500 schválila to vláda
22. 12. 2025 – 16:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, schválila podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda.
Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu a obchodu, řekl novinářům po dnešním zasedání kabinetu. Jde podle něj teprve o první kolo, úspory se budou ještě hledat. Na začátku tohoto roku bylo úřednických míst 73.520. Aktuální návrh takzvané systemizace, který má ČTK k dispozici, ale pro letošní rok počítá s číslem 73.352.
Úkol šetřit dostala podle Babiše všechna ministerstva. "Je to jen začátek, za úřad vlády jsme tuto soutěž vyhráli s počtem 117, ale zároveň jsme nabrali nějaké lidi," uvedl Babiš. Zdůvodnil to zřízením odboru duševního zdraví i ministra pro sport. Oproti začátku tohoto roku má být na úřadu vlády 543 zaměstnanců, o 100 meziročně méně.
"V první vlně jsme celkově snížili počty úředníků o 322, druhé nejlepší číslo mělo ministerstvo financí a třetí ministerstvo průmyslu a obchodu," uvedl. Nejde o žádné čistky, řekl Babiš. "Chceme skutečně snižovat náklady, tak jak jsme se zavázali, určitě umíme tato rozhodnutí racionálně zdůvodnit," doplnil.
Systemizace se podle materiálu, který má ČTK k dispozici, týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.