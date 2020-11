Anglická královna bude mít černou pleť (v seriálu)

Annu Boleynovou, manželku anglického krále Jindřicha VIII., které po vykonstruovaném procesu setnuli hlavu, bude v novém miniseriálu televizní stanice Channel 5 hrát herečka černé pleti – Jodie Turnerová-Smithová.

V prohlášení, v němž oznámil neobvyklé obsazení hlavní role, Channel 5 píše: "Drama sleduje poslední měsíce života Anny Boleynové z pohledu královny. Popisuje, jak se snaží přežít, zajistit budoucnost své dcery a zpochybnit mocný patriarchát, který se kolem ní uzavírá."

Anna Boleynová patří k významným postavám anglické historie. Láska krále Jindřicha VIII. k Anně změnila směr dějin ostrovní země. Poté, co se do ní Jindřich zamiloval, žádal papeže Klementa VII., aby jeho sňatek s Kateřinou Aragonskou prohlásil za neplatný. Papež odmítl a Jindřich v odvetě prosadil odluku od katolické církve.

Nakonec král sňatek s Annou prosadil. Za tři roky se však monarcha zamiloval do její dvorní dámy Jany Seymourové. Aby se s ní mohl oženit, musel ukončit manželství s Annou. A protože běžný rozvod nebyl možný, obvinil ji z velezrady, cizoložství, incestu a čarodějnictví. Anna byla v květnu 1536 setnuta mečem.

Historici se shodují, že se provinila pouze tím, že Jindřichovi neporodila syna, ale dceru – budoucí královnu Alžbětu I.

Sama Turnerová-Smithová popsala královnu Annu jako "impozantní a divokou". "Její hluboce lidský příběh je pro dnešek stále tak aktuální," řekla čtyřiatřicetiletá britská herečka.

Případ, kdy historickou postavu s bílou pletí bude hrát herec/herečka s tmavou pletí, není v britské televizi první. V seriálu Trója: Pád města (Troy: Fall of a City) například představoval starověkého řeckého hrdinu Achilla černoch David Gyasi.

Jenže tentokrát jde o postavu anglické královny – a k tomu jedné z nejslavnějších. Na twitteru se tak k obsazení role rozproudila emotivní debata. Hlasy pobouřených žádají Channel 5 a produkční společnost Fable Pictures, aby hlavní roli přeobsadily.

Jeannie Junová ve svém tweetu přirovnává Turnerovou-Smithovou v roli Anny k bělošské herečce v úloze Rosy Parkové, černošské aktivistky, kterou v padesátých letech zatkli v Alabamě za to, že odmítla v autobusu uvolnit místo bělochovi.

Někteří z diskutujících zase upozorňují na četné případy whitewashingu, jak se nazývá obsazování nebílých postav bílými herci. Adam Driver uklidňuje rozhořčené debatéry a připomíná, že Mongolové se také nebouřili, když hrál Čingischána John Wayne, Američan jako poleno.

Anne Boleyn was a white woman. Why would she be played by a Black actress?



That's not historically accurate.