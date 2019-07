Škoda, že Jamese Bonda nebude hrát černoška

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Bijte na poplach! Civilizace se hroutí, přepisují se dějiny a chystá se genocida bílých mužů. Tedy aspoň to tak místy vypadá podle mnohých reakcí na nedávno uniklé, a vlastně stále oficiálně nepotvrzené drby týkající se dalšího filmu s kultovním agentem 007 Jamesem Bondem.

Novým agentem 007 má totiž podle tajného zdroje Daily Mailu údajně být mladá černošská herečka Lashana Lynchová, která si nedávno střihla například vedlejší roli v superhrdinské Captain Marvel. Internet tak média (včetně těch českých) následně zasypala mocně clickbaitovými titulky, které se snažily vyvolat šok klamným vyzněním, že nový James Bond bude žena - a ještě navíc tmavé pleti.

Na to se pochopitelně chytla spousta přecitlivělých lidí, kteří evidentně čtou pouze titulky a hned se rozhořčují a prezentují ostré názory o úpadku společnosti a plíživém multikulturalismu, protože někdo sáhl na jejich milovaného britského agenta.

Přitom by stačilo si podobné články rozkliknout. Pak se totiž člověk dozví, že i přes senzační titulky hlavním hrdinou v roli Jamese Bonda nadále zůstává Daniel Craig (což už ostatně víme pár let). Pouze na jeho pozici 007 u agentů 00 v MI6 působí nová agentka, tedy právě postava ztvárněná Lynchovou.

Dává to ostatně smysl, protože na konci posledního filmu dal James Bond MI6 sbohem a odešel na odpočinek. Podle uniklých informací se bude právě nová agentka 007 snažit získat starého pardála Bonda zpátky do služeb Jejího Veličenstva.

Černý Havel

Ve výsledku se tak lidé rozčilují pouze kvůli tomu, že černošská herečka ve vedlejší roli bude nosit označení typické pro Bonda. Vypouštět ostré emoce kvůli něčemu takovému je buď hodně dětinské, nebo to jednoduše zavání pořádně silným latentním rasismem. To se ostatně dalo krásně sledovat u některých kontroverzních politiků na sociálních sítích.

Místopředseda SPD Radim Fiala srovnával černošku hrající v Bondovi s tím, kdyby Václava Havla ztvárnil v novém životopisném filmu černoch, a rasistickými komentáři se to pod příspěvkem jen hemží. Václav Klaus ml. zase v reakci na novou agentku 007 navrhl, že by Luděk Sobota mohl hrát Nelsona Mandelu. Na internetu se ve spojení s tím objevovaly i parodující koláže, kde na plakátu k filmu o Janu Žižkovi pózuje Samuel L. Jackson (Upřímně: Kdo by takový film nechtěl vidět? Ideálně režírovaný Quentinem Tarantinem...).

Asi by někdo všem těmhle lidem měl říct, že James Bond není - na rozdíl od Havla a Mandely - skutečný a jedná se o fiktivní, nikoliv historickou postavu. A navíc, jak už jsme si řekli, James Bond je stále bílý heterosexuální muž hraný Craigem, takže se pánové nemusí bát.

Nerdovské okénko

Pak tu jsou také lidé, kteří si stěžují, že agent 007 může být "pouze Bond" a že "Bond byl vždycky agent 007", a proto jim tahle změna, kdy typická čísla nosí někdo jiný než James, vadí. Takhle to ale úplně není.

Agenti 00 jsou jednoduše pracovní pozice v MI6. Nejedná se o originální čísla, která se nepředávají dál, když jejich nositel odejde nebo zemře. Takhle se ostatně v bondovském světě prostřídalo hned několik agentů 009 a dalších. Stejně jako se mění postava M, ale její označení zůstává (Mimochodem - těžko říct, jestli by se kolem změny muže M na ženu M v 90. letech strhl podobný poprask jako nyní, kdyby už tehdy existovaly sociální sítě. I když je pravda, že Judi Denchová je "aspoň" bílá).

Ani sám Bond vždycky nebyl agentem 007. Například v původní knize Jamesova duchovního otce Iana Fleminga Žiješ jenom dvakrát (je třeba říct, že filmová adaptace se od knihy hodně liší) Bond o svůj post agenta 007 přijde a po většinu děje nosí nové označení 7777. Loni pak vyšla v rámci oficiální bondovské série kniha Forever and a Day od britského spisovatele a scenáristy Anthonyho Horowitze. Ta vypráví příběh přímo o tom, jak James Bond získal post agenta 007 poté, co předešlou sedmičku zabijí. Takže opravdu ne, James Bond a označení agent 007 nejsou nerozlučně spjatí.

Celá kauza je opravdu krásně a zbytečně nafouklá lidmi, kteří to rádi hrotí na internetu. Na druhou stranu - lepší reklamu a mediální pozornost si autoři nové bondovky přát nemohli, a navíc úplně zadarmo.

Je upřímně věčná škoda, že Jamese Bonda skutečně nehraje Lashana Lynchová. Bylo by to konečně něco úplně nového, a ne už popětadvacáté furt ten prakticky stejný a vcelku ohraný hrdina. A především by to stálo za ty davy ubrečených lidí na internetu, kteří tak extrémně prožívají, když si autoři upravují fiktivní postavy.

Kdoví, třeba se nějaké skutečně velké změny postavy Jamese Bonda dočkáme příště. Tohle má být ostatně poslední bondovka s Danielem Craigem a teprve uvidíme, kdo přijde po něm. Pokud tedy bondovskou filmovou sérii nenechají konečně v klidu umřít.