Sportovní profíci budou zase hrát, rozhodla vláda

Vláda na svém pondělním zasedání schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží a testování v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb i pro zaměstnance. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po jednání kabinetu dále odmítl přikládat příliš velký význam poklesu počtu nově pozitivně testovaných s covidem-19 v posledních dnech.

V Česku se mohou obnovit profesionální sportovní soutěže, pokud splní přísné hygienické podmínky. Povolený je od úterka také trénink profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích, která pro ně byla v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru uzavřena od 12. října. Na twitteru o tom informoval předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Restart soutěží přerušených rovněž před třemi týdny bude postaven na individuálně udělovaných výjimkách. Týká se nejen fotbalu a hokeje, které ho intenzivně prosazovaly, ale všech soutěží napříč sporty schopných splnit hygienické standardy. "Ty budou ještě upřesněny, ale obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování," řekl mluvčí agentury Jakub Večerka. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se všechny soutěže budou odehrávat bez diváků.

V Česku se na rozdíl od jiných evropských zemí, kde rovněž epidemie koronaviru v posledních týdnech nabírá na obrátkách, s vládními omezeními zastavil i profesionální sport. To se pondělním rozhodnutím změnilo. "Je to dáno tím, že profesionální sportovci mají sport jako své zaměstnání a chceme jim tuto práci umožnit. Je zde veliká výhoda oproti ostatním aktivitám v tom, že je možné, abychom tyto skupiny izolovali uvnitř uzavřených sportovišť a budou podrobeni opatřením nastaveným hygienou. Není to uvolňování a v žádném případě plošné uvolňování, ale jen umožnění práce této skupině lidí," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Možnost mají všichni, ale nemusejí ji všichni využít. "Víme o tom, že nejvyšší fotbalová liga má ta opatření nastavená vysoko a velmi bezpečně. Chtěli jsme umožnit i ostatním profesionálním sportům, aby mohly fungovat. Jsme si vědomi toho, že ne všechny profesionální soutěže možná budou schopny tyto podmínky dodržet a aplikovat," uznal Hnilička. Dá se očekávat, že předepsaná opatření budou finančně i organizačně náročná.

Vláda schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, které budou schopné splnit přísně nastavené hygienické podmínky. Dále bude umožněno sportovcům chodit do zaměstnání, tj. profesionálové budou trénovat i ve vnitřních sportovištích. Více info TK @sportagentura út 10:00 pic.twitter.com/5wdQNnlIqZ — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 2, 2020

Mezinárodní soutěže dostávaly i na českém území výjimku, což by mělo fungovat i nadále. Týká se to například mistrovství Evropy v judu, které má hostit od 19. do 21. listopadu Praha, a přípravy českých reprezentantů na tento vrcholný podnik. "Na tuto akci by se měla vztahovat výjimka, jelikož organizátor je schopen zajistit takzvanou bublinu, jak je to při jiných akcích po celé Evropě v této době. Co se změnilo, je, že by mohla být výjimka i pro přípravu profesionálů formou soustředění," komentoval to Hnilička.

Fotbalisté sice mohli trénovat, ale nesměli užívat vnitřní prostory stadionů a například trojice českých zástupců ve fotbalové Evropské lize trpěla nedostatkem herní praxe. Ještě hůře na tom byli hokejisté a další zástupci individuálních i kolektivních halových sportů, kteří ani nesměli do hal. Řada hokejových klubů trénovala například na venkovním kluzišti ve středočeské Dobříši, některé celky i reprezentační výběry jednotlivců vyrážely do zahraničí. Plnohodnotná příprava to ale nebyla.

Hnilička proto ocenil, že jeho několikatýdenní snaha dospěla k úspěšnému konci. Páteční prodloužení vládních restrikcí totiž prodloužilo i omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav.

"Velmi kvituji, že tohle vláda projednala. Bude se jednat o výjimky, které bude posuzovat hlavní hygienička Jarmila Rážová. Slibuji si od toho také to, že nám bude umožněno dívat se na sportovní odvětví, která máme rádi. Zjednoduší nám to situaci, kdy musíme zůstat doma. Zareagovali jsme na to, že celá Evropa ještě běží na sportovním poli," uvedl Hnilička.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, se snaží udělat maximum pro to, aby se první liga mohla znovu rozběhnout už o víkendu. "Jménem celého profesionálního fotbalu bych chtěl poděkovat všem, kteří se na postupném znovuobnovení soutěží podílejí," uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda. Rozhodnutí vlády uvítal i ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

V domovech seniorů se budou testovat i zaměstnanci

Vláda rovněž schválila testování v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb i pro zaměstnance, minulý týden ho podpořila pro klienty. I pro personál se budou používat antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než standardní laboratorní vyšetření. Všichni zaměstnanci musejí nosit respirátory třídy FFP2, budou uvolněné ze státních hmotných rezerv.

Povinnost testovat klienty mají sociální zařízení podle vydaného mimořádného opatření od 4. listopadu, od stejného dne bude platit i pro zaměstnance. První testování musí stihnout do týdne, poté vždy v týdenních intervalech. Podle ministra Blatného bude testování všude zahájeno do 9. listopadu. "Do té doby bude probíhat logistika a případně školení tam, kde s testy zatím nemají zkušenosti," dodal. K testování sociálních pracovníků vydá ministerstvo samostatné mimořádné opatření.

Pravidelně by se mělo testovat asi 80 000 až 100 000 klientů a zhruba stejný počet zaměstnanců. Do Česka už dorazily dva miliony testů, které objednala Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle Blatného od několik různých dodavatelů.

Plošné testování na koronavirus v sociálních službách je podle ministerstva nezbytné vzhledem k rychlému šíření covidu-19, které se nevyhýbá ani domovům pro seniory a podobným zařízením. Senioři jsou podle odborníků nejvíce ohroženi vážným průběhem nemoci covid-19 a tvoří naprostou většinu z těch, kteří nemoci podlehli. Starší lidé mají obvykle více chronických nemocí, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka či obezita.

Podle posledních zveřejněných statistik ze čtvrtka se nákaza vyskytla ve 182 zařízeních, nemocných bylo asi 3800. Nyní tvoří senioři obecně 14 procent lidí s covidem-19. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Podle Blatného je třeba počkat na počty nových případů za úterý

Poklesu počtu nově pozitivně testovaných s covidem-19 v posledních dnech by ministr Blatný příliš velký význam nepřikládal. Jak řekl po jednání vlády, víkendová čísla mohou být zkreslená, je třeba počkat na data za úterý. Minulé úterý přibyl nejvyšší počet pozitivně testovaných od začátku pandemie, přesáhl 15 600. V dalších dnech byly počty nižší než o týden dříve.

"S hodnocením bych byl opatrný, protože u víkendových čísel se nedá předpokládat, že jsou konečná. Pondělí a úterý může být nepříjemným překvapením, zatím bych tomu příliš velký význam nepřikládal," řekl ministr.

Podle ministra se připravuje spolu s epidemickou skupinou nový model, podle kterého by se mělo o přijímání či uvolňování opatření rozhodovat. "Věřím, že ho budu moct představit brzy," dodal. První variantu bude mít v pátek. Premiér Andrej Babiš (ANO) a zástupci zaměstnavatelů dnes po jednání tripartity mluvili o tabulce podobné, jakou publikovali odborníci v Irsku. Podle reprodukčního čísla, počtu denních případů a hospitalizací je v ní stanoveno pět pásem a každé obsahuje platná opatření pro jednotlivé pásmo. Podle Babiše by pro ČR bylo lepší, pokud by se rozhodovalo podle počtu nových případů.