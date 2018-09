Černoška nahradí bělošku? A co má jako být?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Fanoušci legendárního Zaklínače zuří. Internetem se rozšířily zvěsti, že v chystaném seriálu jednu z hlavních postav, která je v knize popisována jako bledá dívka, ztvární žena z etnické minority. Je to špatně? Měly by se adaptace nutně držet slovo od slova svých předloh? A proč lidem v poslední době tak vadí nebělošští herci?

Před více než deseti lety by asi bylo hodně náročné najít mezi lidmi, kteří se aktivně nezajímají o fantasy literaturu, někoho, kdo zná Geralta z Rivie a jeho příběhy z díla Zaklínač od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Pokud tedy náhodou nezahlédl nepříliš povedené polské filmové a seriálové zpracování, které se objevilo v roce 2001 a 2002 a u nás ho v minulosti vysílala Česká televize.

To dnes již samozřejmě neplatí. V roce 2007 byla totiž vydána počítačová hra Zaklínač od polského studia CD Projekt RED, která volně navazovala na Sapkowského knihy. Hra sklidila úspěch a dočkala se dvou ještě úspěšnějších pokračování. V roce 2011 to byl Zaklínač 2: Vrahové králů a v roce 2015 Zaklínač 3: Divoký hon.

Herní série, zvláště pak její poslední díl, se stala nadmíru populární a otevřela Zaklínači, který do té doby slavil úspěch především ve slovanských zemích, cestu do celého světa (ač sám autor, který je mezi fanoušky známý svou nerudností, to nerad slyší). Právem tak toto polské dílo vešlo do obecné známosti mezi populární a profláklá fantasy, jako jsou Tolkienovy knihy z legendární Středozemě nebo Martinova Píseň ledu a ohně (název knižní ságy, podle níž vzniká oblíbený seriál Hra o trůny od HBO).

Není tak divu, že se o čerstvě proslaveného zabijáka nestvůr Geralta začali opět zajímat filmoví tvůrci a společnost Netflix nyní pracuje na seriálu, který má vycházet z původních povídek Andrzeje Sapkowského.

Fanouškovský lynč

Tento víkend se však proti plánovanému seriálu zvedl velký odpor a pokřik z řad příznivců knih a her. Po internetu se totiž začala šířit zpráva, že jednu z nejdůležitějších postav díla, mladičkou princeznu Ciri, jejíž osud je provázán s hlavním hrdinou Geraltem, nemá ztvárnit běloška. V románu i herní sérii je totiž Ciri popisována a zobrazena jako bledá dívka s popelavými vlasy a výraznýma zelenýma očima a její země Cintra je kvůli jasné autorově inspiraci slovanskou kulturou často připodobňována ke středověkému Polsku.

Internetem se počaly šířit články s bulvárními titulky o tom, že si princeznu Ciri zahraje černoška. Někteří fanoušci začali vyhlašovat absolutní bojkot seriálu, jiní dávali dohromady petice žádající obsazení bílé herečky. Další mluvili o manipulativním zásahu politické korektnosti.

Objevily se rovněž divoké spekulace, že autoři celou věc vyprovokovali schválně, aby k seriálu přitáhli více pozornosti. Mnozí fanoušci to zas vzali více s humorem a vznikla řada internetových memů a vtípků, kde má Ciri například přidaný obličej herce Samuela L. Jacksona. V tomto haló se bohužel objevila i řada extrémních rasistických výlevů nebo výhrůžek autorům seriálu.

Bordel v pojmech

Kde se vlastně tyhle divoké zvěsti o černošské Ciri vzaly? Na stránkách organizace National Youth Theatre zaměřené na mladé a začínající herce se objevilo vyhlášení konkurzu právě na roli princezny Ciri do seriálu od Netflixu. V ní mimo jiné stála věta, že hledají "šestnácti- nebo patnáctiletou BAME dívku". Právě nepříliš známá zkratka BAME používaná ve Velké Británii stála na začátku celé kauzy.

BAME je zkratkou "black, Asian and minority ethnic", případně se využívá ještě verze BME (black and minority ethnic) a BEM (black and ethnic minority). Doslova označuje černošské, asijské a další etnické minority. Rozhořčení fanoušci, kteří brečí a hudrují nad tím, že Ciri nebude běloška, ale černoška nebo Asiatka, si tak trochu pletou tuto zkratku s termínem POC (Person/People of Color), označujícím nebělošská etnika.

Do BAME se totiž v rámci Velké Británie dají zahrnout i další etnické minority, jako jsou třeba právě i Poláci, kteří ve Spojeném království tvoří jednu z nejvýraznějších menšin. Může se tak klidně stát, že se role Ciri chopí polská dívka, a celé pobouření nad černošskou princeznou tak ve výsledku bude jen zbytečně nafouklý drb.

Střet civilizací

A pokud opravdu bude hrát Ciri nebílá herečka? Ani to by ve výsledku nebyla komplikace a v rámci celého příběhu by to bez problémů mohlo dávat smysl. Fanoušci se sice bouří, že Ciriina země Cintra a další takzvaná "severní království" jsou inspirovány středověkými slovanskými zeměmi a změna barvy pleti by tohle rázně narušila.

Fanoušci, kteří toto tvrdí, ale sami zapomínají na to, že Ciri v rámci příběhu není čistou "seveřankou”, nýbrž míšenkou. Její matka je sice Cintarkou, ale její otec je "přivandrovalec” z dalekého jihu ze zemí, které jsou na východě obklopené pouští a slovanskou kulturou rozhodně inspirované nejsou. Ciriin dvojí původ je pro příběh navíc velmi důležitý, a pokud by fiktivní jižanské národy v seriálovém zpracování zaklínače byly etnicky odlišné od "seveřanů", příběhu by to mohlo ve výsledku velmi prospět.

Například nejznámější jižanský národ ze světa zaklínače jsou Nilfgaarďané, kteří jsou již v knize popisování jako úplně jiná civilizace, která místy může evokovat starověký Řím, středověké Španělsko nebo Byzantskou říši (ač například v herním zpracováním se kulturně příliš neliší od "seveřanů"). Přiklonit se v seriálu k více orientálnímu pojetí Nilfgaarďanů tak nemusí být nutně "znásilnění předlohy".

Velké téma v Zaklínači tvoří rovněž válka právě mezi Nilfgaardským císařstvím a severními zeměmi, jasná kulturní a etnická odlišnost by tak mohla tento "střet civilizací" více podtrhnout. Již v minulosti dokonce mezi fanoušky vznikaly zajímavé "fanarty", ve kterých byl Nilfgaard ztvárněn ve výrazně exotickém střihu.

Adaptace, nikoliv kopie

Sáhnout po nebělošské herečce na roli Ciri tak není vůbec nelogická volba, která by zaváněla jen nějakou lacinou touhou po diverzitě, pokud se tomu samozřejmě přizpůsobí celá podoba seriálové adaptace. Že tím fanoušci přijdou o hrdinku s bledou pletí, popelavými vlasy a zelenýma očima, kterou si vysnili podle knih? No a co? Příběh a jeho myšlenky se tím nijak nezboří a není přece nutné se doslova držet knižní předlohy.

Filmové, potažmo seriálové adaptace jsou samostatně stojící díla, který se můžou původní tvorbou klidně jen lehce inspirovat. Proč by měl člověk stát o to, aby plánovaný seriál doslova převyprávěl Zaklínače tak, jak je to v knihách? To přece nemá žádný význam, když si to člověk může jednoduše znova přečíst.

Naopak může být vítané, když si autoři dílo pozmění, přidají vlastní nápady a příběh a fiktivní svět si přizpůsobí. Stejně záleží na konečném výsledku, na jehož závěrečnou uměleckou kvalitu nemá žádný vliv, jestli se tam nějaké události staly stejně jako v knize, nebo ne, pokud to v rámci celé stavby adaptace dává smysl.

Úsměvná zajímavost je, že i původní polské filmové a seriálové zpracování doprovázely bouře fanoušků, kteří se proti obsazení hlavních postav značně vymezovali podepisováním peticí a košatými texty: "My, milovníci fantasy, chceme protestovat proti obsazení filmu. Točí se film o zaklínači Geraltovi. Čtenáři na to dlouho čekali, ale chystá se strašlivý blud, komerce a kompromitace fantasy: Žebrowski má hrát zaklínače Geralta! Yennefer má hrát Gražyna Wolszcak, ale hlavně Marigolda má hrát Zbigniew Zamachowski, který vypadá jako sedlák (více by mu slušely vidle než loutna). To je nějaký omyl - lákání veřejnosti na herce a speciální efekty. Knížky se přece dobře prodávají právě proto, že v nich je něco více než jenom "speciální efekty". Právě proto protestujeme, nechceme, aby Zaklínačův vzhled byl znesvěcen."

Hon na nebělošské herce

Jinak je poněkud smutné, že se v poslední době stalo ve společnosti trendem vidět pomalu za každým nebělošským hercem, změnou etnika postavy nebo rozporem mezi etnikem postavy a hercem plíživou práci "Social Justice Warriors" a zásah "politické korektnosti".

Stačí si vzpomenout, jaké haló se na internetu rozpoutalo, když se ukázalo, že jednou z hlavních postav nových dílů legendárního sci-fi Star Wars bude černoch, nebo nedávný rozruch kolem toho, že nového Jamese Bonda by mohl hrát černošský herec.

Přitom ve filmové historii podobné věci nebyly o moc méně časté. Bílý Francouz Pierre Brice mohl klidně hrát náčelníka Apačů Vinnetoua, aniž by měl jakékoliv rysy původního Američana, a nikdo nenadával. John Wayne, který nevypadá jako Asiat ani z letadla, zas třeba ve filmu The Conqueror ztvárnil postavu Čingischána. Arabský herec Omar Sharif mohl klidně hrát ruského doktora Jurije Živaga, a také ho za to nikdo nepeskoval.

Oblíbený režisér Quentin Tarantino zase například podle knihy Rum Punch od spisovatele Elmora Leonarda natočil film Jackie Brown, ve kterém hlavní hrdinku knihy změnil z bělošky na černošku. To ve výsledku přidalo do příběhu novou zajímavou rovinu a nebylo by přehnané tvrdit, že Tarantinova adaptace předčila svou předlohu. Takovéto zásahy prostě automaticky neznamenají cestu do pekel, i když na ně tak spousta lidí v dnešní době reaguje.