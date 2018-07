A v soutěži o největšího papaláše vyhrává…

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Návrh zákona, který omezuje kumulování odměn za veřejné funkce na plný úvazek, byl hlavně díky poslancům hnutí ANO vrácen k přepracování. Jeho zástupci přitom patřili k předkladatelům novely. Veletoč předvedla i ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

Poslanecká sněmovna minulý týden vrátila k přepracování novelu zákona o střetu zájmů, se kterou přišli Piráti a řada dalších poslanců a poslankyň napříč osmi poslaneckými kluby. Celkem jich bylo 58. Mezi nimi i poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, poslankyně, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje a ministryně spravedlnosti Taťána Malá a poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Všechny členky hnutí ANO.

Návrh upravoval to, aby při souběhu více veřejných placených funkcí na plný úvazek politik obdržel za druhou a další funkci jen 40 procent odměny. Řešila by se tím kumulace odměn, k níž dnes dochází. Snížilo by to motivaci těch, kteří více funkcí zastávají jen z finančních důvodů, přičemž není dost dobře možné, aby jim věnovali stejnou pozornost, čas a energii, jako kdyby zastávali jen jednu funkci na plný úvazek.

K přepracování byl návrh vrácen především zásluhou hnutí ANO. Ze 77 poslanců a poslankyň, kteří souhlasili s tím, aby se novela vrátila předkladatelům k přepracování (potřeba jich bylo 73), jich 57 bylo z Babišova hnutí. Pro přepracování návrhu hlasovala i jedna z předkladatelek novely, ministryně spravedlnosti Malá.

Ta podivnou situaci, kdy odmítá něco, co spolu s ostatními poslanci do sněmovny předložila, vysvětlovala tím, že se pod novelu podepsala, protože sama kumuluje funkce a principiálně je pro to, aby se celá věc řešila. Ovšem podle Malé je potřeba najít koncepční a systémové řešení a neřešit pouze odměny.

"Pojďme řešit konkrétně celkově kumulaci funkcí tak, jak je, a nejenom odměny. Pojďme se prostě bavit o tom, jestli vůbec chceme připustit kumulaci funkcí a chceme řešit kumulaci funkcí pouze u politiků, nebo budeme řešit kumulaci toho, že je někdo lékař a zároveň je v Poslanecké sněmovně atd. atd. Takže my principiálně jsme pro tuto věc řešit, ale prosím, pojďme se k tomu postavit koncepčně a systémově," hřímala v dolní komoře ministryně spravedlnosti.

Komplexní a systémová změna

Škoda, že si potřebu neřešit pouze odměny, ale vzít to pěkně z gruntu, paní ministryně neuvědomila dříve, než návrh podepsala. Ovšem jak praví klasik, jen blbec nemění své názory. Má to však jednu podmínku: nejprve nějaké názory musíte mít, pak je teprve můžete měnit.

V každém případě není snazší cesta, jak odmítnout dílčí změnu k lepšímu, než začít volat po komplexní a systémové úpravě. Proč asi někdo vymýšlí částečné novely řešící aspoň to, co nejvíc bije do očí? Protože na komplexních a systémových změnách je mnohem těžší se dohodnout a prosadit je.

Většinou se proti nim zvedne mnohem větší vlna nevole. Kdežto u dílčí jednoznačné změny se vám může stát maximálně to, že někdo začne prosazovat komplexní a systémovou změnu (jak krásně vznešeně a vzdělaně ta slova zní). Ano, není nic lepšího než bránit mírným reformám tím, že přijdu se změnou tak radikální a rozsáhlou, že se nakonec nezmění vůbec nic.

Sem patří i Malé návrh bavit se o tom, zda může být někdo lékař a zároveň poslanec. Jistě, bavme se o tom. Když už je sněmovna tou žvanírnou, tak ať to stojí za to. Ale co takhle napřed schválit jednu drobnou novelu? Když se pořád mluví o tom, jak je třeba makat.

Jak ale připomněl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, poslanci za ANO návrh vrátili k přepracování, protože vláda mu dala negativní stanovisko. A přes to zkrátka nejede vlak. Faltýnek nicméně doplnil, že poslanci za ANO jsou připraveni společně s ostatními návrh "dopracovat tak, aby to nebyl právní paskvil, jak je navrženo nyní".

To jsou slova do pranice. Co dělalo hnutí ANO doteď? Proč se nepokusilo novelu upravit, aby právním paskvilem nebyla? A proč se poslankyně Malá, Válková a Vildumetzová pod právní paskvil podepsaly?

Hnutí proti kumulaci

Válková tvrdí, že návrh s Piráty projednávala a trošku ho upravovali. Doslova uvedla: "Našim připomínkám bylo vyhověno ze strany Pirátů." Už ale neřekla, čí připomínky to byly. Zda poslanců, kteří za hnutí ANO měli návrh na starosti, či její vlastní, anebo všech členů sněmovny, kteří se na novele spolu s Piráty podíleli.

Bývalá ministryně spravedlnosti zdůraznila, že návrh má její podporu. Sice prohlásila, že nesouhlasí s tím, že by novela byla "ještě v té úplně nejjednoznačnější a nejsrozumitelnější podobě", ale pro vrácení k přepracování stejně jako poslankyně Vildumetzová nehlasovala a dodala, že je pro, aby se návrh upravil ve druhém čtení.

Sám předseda hnutí ANO Andrej Babiš už loni 24. října pro Novinky.cz řekl, že je proti kumulování funkcí: "Určitě by si měli vybrat, jestli zůstanou dál hejtmany, nebo budou poslanci, my v hnutí jsme proti kumulovaní funkcí." Jediná středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová vzala jeho slova vážně. Ivo Vondrák, Ladislav Okleštěk a Jana Vildumetzová jsou stále ve sněmovně i v čele kraje.

Co asi Piráti měli udělat pro to, aby získali podporu hnutí ANO pro svůj návrh? Zjevně nestačilo jednat s poslankyní Válkovou, Vildumetzovou a Malou. Asi bylo potřeba vyjednávat s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnkem, protože jinak podporu poslanců za hnutí ANO získat nelze.

Malá přitom byla místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru. Válková je také jeho členkou a navíc členkou ústavně právního výboru. Takže lidé, kteří k problematice mají nejblíže a se kterými Piráti návrh řešili, byli pro, ale zjevně to bylo málo. Není také bez zajímavosti, že jediná Válková ze všech členů poslaneckého klubu hnutí ANO má titul JUDr.

Hlavně nepřiznat zásluhy druhým

Proč má tedy hnutí ANO takový problém s novelou, kterou iniciovali Piráti? Důvody, které uvádí a na které odkázala i vláda, se zdají být zástupné. Například, že návrh zákona neřeší vztahy s právními předpisy, které upravují poskytování odměn členům zastupitelstva. Nebo že novela postrádá přechodné ustanovení upravující, nakolik by se nová pravidla měla vztahovat na stávající veřejné funkcionáře.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek návrh hájil s tím, že u něho byl i náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna a kontrolovali ho legislativci. Ani to zřejmě nestačilo.

Poslanci a poslankyně za hnutí ANO tak novelu buď nechtějí přijmout, protože by se jich výrazně dotkla (jen ze členů vlády je současně poslancem Adam Vojtěch, Dan Ťok, Klára Dostálová, Richard Brabec, Taťána Malá a Andrej Babiš). Anebo jednoduše nechtějí podpořit pirátský návrh, protože by tak Pirátům pomohli k významnému úspěchu. Lepší je poukazovat na jejich izolaci a vysmívat se jim, že nic neprosadí, jak to dělá Faltýnek.

Kdyby pro jejich návrh hlasovali, uznali by, že se Pirátům něco povedlo a že přišli s užitečnou novelou, která má podporu veřejnosti. Takové počínání se snadno může obrátit proti hnutí ANO. Pokud samo není schopno navrhnout novelu, která by kumulaci funkcí regulovala, a přitom za zvláštních okolností odmítá novelu Pirátů, těžko pak nebýt za papaláše hromadící funkce kvůli finančnímu profitu.