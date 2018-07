Víte, jak lehce nás Trump může vykopnout z NATO? Stačí mu jediná věta

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump zkasíruje státy NATO. Slevy nebudou. Ani pro Česko.

Donald Trump ve středu přilétá na turné do Evropy. Americký prezident se zúčastní summitu NATO v Bruselu, navštíví Británii a v Helsinkách bude jednat s Vladimirem Putinem.

Uhádnete, kdo se na velkého blondýna s červeným tlačítkem těší nejvíc?

Správná odpověď: Ruský prezident.

Donald ve špinavé díře

S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu skončila éra, kdy se státníci z Evropy a Severní Ameriky na summitech NATO radili, jak společně postupovat vůči Rusku. Teď by se američtí spojenci měli radit spíš o tom, co s Trumpem, a dávat si před ním pozor na jazyk, aby mu neřekli důvěrné informace, které by potom vyklopil Putinovi.

Kdysi vrchní velitel Ameriky po setkání s ruským "gosudarem" o svých rozhovorech zpravil spojence. Trump však tenhle zvyk obrátil vzhůru nohama a po aliančním summitu v Bruselu bude v Helsinkách informovat Putina o poměrech v NATO. Dá se předpokládat, že ruský prezident bude vděčný posluchač.

Trump je zkrátka jiný politik. Nedávno fakticky zrušil skupinu sedmi průmyslových demokracií G7 (USA, Kanada, Japonsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a Evropská unie).

Partnery obvinil z nekalých postupů v obchodu. Kanadského hostitele, premiéra Justina Trudeaua, nazval "nečestným mužem", jinými slovy podrazákem, a poté, co za sebou prásknul dveřmi, odletěl z kanadského La Malbaie do Singapuru na setkání s Kim Čong-unem – "čestným mužem", který vyvražďuje politické odpůrce i členy vlastní rodiny.

Lze očekávat, že podobný scénář bude mít také nynější Trumpův výlet do Evropy. Kima nahradí Putin. Srdečnost setkání s ruským prezidentem bude kontrastovat s chladem a nevraživostí, kterou bude Trump vyzařovat během aliančního summitu v Bruselu – metropoli, kterou nazval "špinavou dírou Evropy".

Donald na prvním místě

Svůj přehlíživý vztah ke spojencům z aliance prokázal Trump na loňské schůzce NATO v Bruselu, kde nevybíravým způsobem odstrčil černohorského premiéra Duška Markoviče, který stál chvíli před ním. Trumpova mimika (viz video) vydá za všechny komentáře.

V NATO prostě musí platit zásada Trump na prvním místě (Trump First).

U spojenců panují obavy z toho, co na ně Trump v Bruselu vybalí. Web Axios cituje nejmenovaného představitele aliance, který obávaný scénář shrnul do jedné věty: "Špatný summit NATO následovaný dobru schůzkou dvou vůdců – Trump a Putina."

Špatnou schůzku může Trump udělat z bruselského summitu snadno. Stačí, když obdobně jako na G7 odmítne podepsat závěrečné prohlášení. Anebo když oznámí, že ruší spojenecké závazky vůči těm, kteří neplatí na obranu slíbená dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) – bez ohledu na to, že téhle mety mají státy dosáhnout až v roce 2024. (Teď ji kromě USA plní Británie, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Řecko. Česko dalo loni na obranu 1,05 procenta HDP.)

Americký prezident už v červnu napsal několik dopisů, v nichž šéfy států a vlád informoval, že slevy za členství v NATO nebudou.

Donald varující

Trump dává najevo, že mu NATO může být ukradené. Už ve volební kampani prohlašoval, že aliance je zastaralá, a upozorňoval, že Spojené státy z ní mohou nakrásně vystoupit.

A kdyby se Trump utrhl ze řetězu a chtěl s Amerikou z NATO opravdu odejít? Snadná věc. Americký prezident je obdařen velkou mocí. Severoatlantickou smlouvu může vypovědět bez souhlasu Senátu. Stejně jako George Bush junior před šestnácti lety bez souhlasu Senátu zrušil smlouvu o antibalistické protiraketové obraně (ABM) s Ruskem.

To je nicméně nejkrajnější řešení. Trump by se mohl "spokojit" s pouhým prohlášením, že Amerika se (aspoň vůči některým zemím) necítí vázána článkem pět Severoatlantické smlouvy, který vyhlašuje mušketýrskou zásadu "jeden za všechny, všichni za jednoho". Po těchto slovech amerického prezidenta by se NATO pro dotčené země rázem stalo bezvýznamným formálním spolkem pro bezpečnostní konzultace.

Byl by to krásný dárek pro Vladimira Putina. Ruský prezident by ho nepochybně ocenil a v Helsinkách by panovala skvělá nálada.