Zvrátit stárnutí? Není problém! Vědci slibují, že devadesátka bude nová padesátka

26. 6. 2025 – 7:15 | Zprávy | Jana Szkrobiszová

Zní to neuvěřitelně? Nenechte se zmást. Svět technologií právě stojí na prahu největší revoluce od vynálezu antibiotik. Dva utajené startupy, za nimiž stojí jména jako Jeff Bezos či Sam Altman (ano, ten z OpenAI), už dosáhly prvních biologických průlomů, a tím posouvají hranice toho, co dosud považujeme za nemožné.

Někdo by řekl, že stárnutí je přirozenou součástí života. Jiný namítne, že umřít v příštích deseti letech je zbytečné – skoro až nezodpovědné. Zní to přehnaně? Možná. Ale v zákulisí technologického světa se už delší dobu šušká něco, co by ještě před pár lety působilo jako šílený výstřelek sci-fi:miliardáři tiše, ale systematicky investují do výzkumu dlouhověkosti.

Nejde přitom o snahu žít věčně. Cílem je radikálně zpomalit biologické stárnutí, oddálit nemoci spojené s věkem a prodloužit aktivní, zdravý život o desítky let. Vývoj jde dál, než byste čekali. Nejen že se testují metody na omlazování buněk, ale už nyní existují první experimenty, které naznačují, že tělo lze přimět zapomenout, kolik mu je let.

Kdo vlastně jsou Jeff Bezos a Sam Altman?

Dva muži, dvě éry, jeden společný cíl: přepsat budoucnost

Jeff Bezos je zosobněním technologického průlomu přelomu tisíciletí. Vizionář, který začal s prodejem knih z garáže a za dvě dekády proměnil Amazon v globální impérium, je dnes víc než jen podnikatel. Patří mezi nejbohatší lidi planety a svou pozornost už dávno obrátil k budoucnosti lidstva. Zakládá vesmírné mise s Blue Origin, investuje do výzkumu dlouhověkosti s Altos Labs a neváhá podpořit projekty, které by dřív zněly jako sci-fi.

Sam Altman, naopak, patří k nové generaci lídrů. Jako bývalý šéf legendárního Y Combinatoru stál u zrodu startupů, které dnes zná celý svět – Airbnb, Dropbox, Reddit. Dnes je tváří OpenAI, firmy, která stojí za vývojem ChatGPT. Altman ale nesní jen o chytřejší technologii, jeho ambicí je prodloužit kvalitní život. Právě proto investoval do biotechnologického startupu Retro Biosciences, který se netají tím, že chce "přetočit čas“ lidských buněk.

Dva muži z různých generací, propojení vírou v to, že technologie nemá jen měnit svět. Má ho zachraňovat.

Altos Labs: Když si buňky začnou myslet, že jim je dvacet

Co kdyby vaše buňky mohly restartovat svůj věk a znovu fungovat jako za mlada? Přesně o to se snaží Altos Labs, biotechnologický startup, který míří rovnou na samotné jádro stárnutí. Jejich zbraní je epigenetické přeprogramování, tedy schopnost přepsat biologickou identitu buňky zpět do mladší verze.

Klíčem jsou tzv. Yamanaka faktory, čtyři geny, které dokážou vrátit buňku do stavu podobného embryonálním kmenovým buňkám, tedy do bodu, kdy má tělo nejsilnější regenerační schopnosti. V laboratorních podmínkách už tým dokázal myším prodloužit život a obnovit funkce, které s věkem běžně slábnou.

Výzkum je tak převratný, že Jeff Bezos neváhal a do projektu investoval stovky milionů dolarů. Náhoda? Těžko. Spíš jde o tichou revoluci, která má potenciál změnit samotné biologické hodiny a s nimi i naše pojetí stárnutí.

Retro Biosciences: Když umělá inteligence začíná psát recept na nesmrtelnost

Na druhé straně biotechnologické šachovnice stojí Retro Biosciences – startup, za kterým nestojí nikdo menší než Sam Altman, mozek OpenAI. Jejich cíl? Spojit síly umělé inteligence a biologie tak, aby vznikly látky schopné přesvědčit buňky, že jsou stále mladé.

Zní to jako sci-fi, ale první klinické testy mají odstartovat už v roce 2025. Retro využívá výpočetní sílu AI k tomu, aby objevila nové molekuly s omlazujícím účinkem a zároveň se zaměřuje na léčbu nemocí, které dnes považujeme za neřešitelné, jako je Alzheimer či další neurodegenerativní poruchy.

Tam, kde Altos učí buňky zapomenout, kolik jim je, Retro jim s pomocí strojového učení připomíná, jaké to je být mladý. Otočit stárnutí? Možná to není otázka století. Možná je to otázka pár let.

„V oblasti longevity dnes umělá inteligence pomáhá nejen s analýzou zdravotních dat, ale i s predikcí zdravotních rizik a personalizací péče. Dokážeme díky ní včas rozpoznat potenciální problémy a navrhnout preventivní kroky šité na míru každému jednotlivci,“ vysvětluje Vojtěch Strnad ze softwarové agentury WDF, která vyvíjí digitální řešení pro firmy zaměřené na prodloužení zdravého života jak v České republice, tak i v USA.

Elixír mládí už nebude existovat jen v pohádkách

Myšlenka, že budeme moci žít déle, zdravěji a plněji, už dávno nepatří jen do říše fantazie. Je to realita, která se právě teď rodí v laboratořích – tam, kde se buňky učí zapomínat na svůj věk a algoritmy navrhují látky, jež dokážou omladit tělo zevnitř.

A přestože nikdo z nás není nesmrtelný, možnost prodloužit kvalitní život o desetiletí není jen technickým úspěchem, je to jistá naděje, že dostaneme více času na to, co je v životě doopravdy důležité: milovat, tvořit, růst a být tu jeden pro druhého.

Možná tedy nejde o to žít věčně. Možná jde o to žít dost dlouho na to, abychom si uvědomili, jaký dar jsme dostali.