Vánoce za pár korun: Kaufland vytáhl trumfy těsně před Štědrým dnem
16. 12. 2025 – 7:33 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Kauflandu platný od středy 17. 12. do středy 24. 12. 2025 přináší slevy, které mají potenciál pořádně zamíchat štědrovečerním rozpočtem. Kapr, máslo, alkohol i cukroví jdou dolů, a místy hodně výrazně. Kdo ještě nemá nakoupeno, ten teď zbystří.
Kaufland letos vsadil na jednoduchou taktiku: nabídnout to, co lidé před svátky opravdu potřebují, a srazit ceny tak, aby se vyplatilo ještě počkat. Leták platný od středy 17. 12. do středy 24. 12. je nabitý položkami, které míří přímo na štědrovečerní stůl i vánoční návštěvy.
Kapr, maso a máslo jako hlavní taháky
Největší pozornost přitahuje kapr. Porce kapra vychází na 19,90 Kč za 100 gramů, což je jedna z nejnižších cen letošních Vánoc. Kdo ryby rád jinak, může sáhnout po lososu, který je v akci za 28,90 Kč za 100 gramů. Kuřecí prsíčka se dostala na 109,90 Kč za kilogram, což se hodí nejen na svátky, ale i do mrazáku.
Velké téma je máslo. Madeta Jihočeské máslo vyjde na 49,90 Kč, takže domácí cukroví letos nebolí tolik jako v minulých letech. Na pečení nechybí ani Hera za 12,90 Kč nebo mouka za 17,90 Kč. K tomu vejce, smetany a sýry, které jsou rovněž ve slevách, a základ pro Vánoce je vyřešený.
Pití a sladkosti na svátky i Silvestra
Kaufland jasně cílí i na pití. Mucha sekt pořídíte za 79,90 Kč, Bohemia sekt za 199,90 Kč. Kdo dává přednost něčemu ostřejšímu, může sáhnout po Baileys za 299,90 Kč nebo Tullamore Dew za 279,90 Kč. Pivo Radegast 12 vyjde na 17,90 Kč za láhev, což potěší každou návštěvu.
Nealko část letáku zastupuje Pepsi, Mirinda nebo Mountain Dew za 19,90 Kč při koupi dvou lahví. Sladkosti nechybí: čokolády, oplatky i vánoční balení cukrovinek jsou zlevněné a hodí se jako drobné dárky na poslední chvíli.
Ovoce, drobnosti a poslední nákup bez stresu
Na sváteční stůl se hodí i ovoce. Mandarinky jsou v akci za 21,90 Kč za kilogram, takže misky na stole letos zůstanou plné. V letáku se objevují i saláty, rybí produkty a hotová jídla, která usnadní přípravy těm, kdo nechtějí trávit celé svátky v kuchyni.
Shrnuto jednoduše: Kaufland v týdnu před Vánoci trefil přesně to, co lidé hledají. Kdo chce ušetřit a přitom nešidit tradice, má do 24. prosince ideální příležitost. Po svátcích už takové ceny zase dlouho neuvidíme.