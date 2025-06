Jednu z nejzákeřnějších nemocí může odhalit zápach z úst. Toto vám může zachránit život

5. 6. 2025 – 9:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Myslíte si, že zápach z úst je jen trapná záležitost po česneku, ředkvičkách nebo ranní kávě? Velký omyl. Právě tímhle nenápadným způsobem může vaše tělo tiše volat o pomoc a my ten signál často úplně přehlédneme. Možná je čas začít svůj dech vnímat trochu jinak.

Zápach z úst nemusí souviset jen s tím, co jste právě snědli, nebo se zánětem zubu či dásní. Často za ním stojí něco vážnějšího, co by rozhodně nemělo zůstat bez vyšetření.

Rakovina plic

Představte si, že závažné onemocnění lze odhalit jen tím, že se nadechnete. Zní to jako scéna z budoucnosti, ale vědci už takovou technologii mají. Speciální respirační maska dokáže zachytit rakovinu plic v jejím raném stádiu. Stačí si ji nasadit a dýchat. Senzory uvnitř masky analyzují složení vydechovaného vzduchu a rozpoznají chemické stopy, které tělo v případě onemocnění vylučuje. Právě v dechu totiž mohou být obsažené těkavé organické sloučeniny, jejichž zápach lidé často popisují jako nasládlý, kovový nebo lehce zatuchlý. Nejde o běžný špatný dech, je to jemný, ale trvalý signál, který nezmizí ani po důkladném vyčištění zubů. Přesnost této neinvazivní metody dosahuje až 90 procent, což z ní činí revoluční nástroj včasné diagnostiky.

Selhání ledvin

Mezi varovné signály selhávajících ledvin patří mimo jiné i typický dech s pachem po amoniaku, který připomíná vůni čpavku nebo močoviny. Právě na tento projev se zaměřili vědci, kteří vyvinuli zařízení schopné odhalit nemoc už v jejím úplném začátku. Přístroj analyzuje složení vydechovaného vzduchu a reaguje na specifické chemické látky, které se při poruše funkce ledvin hromadí v těle. V blízké budoucnosti by tato technologie mohla být běžně dostupná, což by umožnilo včasné zachycení problému a zahájení léčby dřív, než dojde k nevratnému poškození.

Diabetes mellitus

Jedním z varovných příznaků cukrovky, konkrétně tzv. diabetické ketoacidózy, může být nezvykle sladký zápach z úst. Tento stav vzniká, když tělo kvůli nedostatku inzulinu začne spalovat tuky, čímž vznikají ketolátky s typickým ovocným nebo acetonovým dechem. U lidí s cukrovkou 2. typu může být právě tento zápach prvním signálem, že se v těle děje něco vážného. V takovém případě neváhejte s kontrolou hladiny cukru v krvi – může jít o důležitý krok k včasné diagnóze.

Cirhóza jater

Játra fungují jako přirozený filtr těla, který zbavuje organismus škodlivých látek. Když ale začnou selhávat, toxiny se začnou hromadit nejen v krvi a moči, ale pronikají i do vydechovaného vzduchu. Typickým varovným signálem pak může být nezvykle, zatuchlý nebo nasládle kovový dech. Pokud se u vás takový zápach z úst objeví bez zjevné příčiny, stojí za to nechat si zkontrolovat funkci jater.

Roztroušená skleróza

Při tomto autoimunitním onemocnění imunitní systém mylně napadá buňky vlastního centrálního nervového systému. Už v raných stádiích si lékaři všímají jednoho nenápadného, ale opakovaného příznaku – nepříjemného zápachu z úst. Tento jev byl potvrzen řadou vědeckých studií zveřejněných v odborných medicínských publikacích a může být dalším dílem do mozaiky včasné diagnostiky.