Arktická zima se blíží! Meteorologové předpovídají zlom v počasí, přijde okolo Vánoc
16. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Odborníci zpřesnili předpověď, brzy by měl přijít citelný teplotní propad.
Prosinec se zatím nese ve znamení spíše podzimních teplot, ale dlouho předpovídaný teplotní zlom už by měl být za rohem a měla by konečně přijít zima. Alespoň na chvíli.
„V období kolem Vánoc začínají objevovat první náznaky výraznější změny,“ vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
„Následující dny víceméně až do období těsně před Vánoci bude mít i nadále většinou inverzní charakter. Období bude také charakterizovat absence srážek a front, které by je do prostoru střední Evropy přinesly, některé dny ale mohou být i relativně slunečné. Celkově se ale nic zásadního oproti předchozímu týdnu měnit nebude,“ předpovídají.
Podle meteorologů by mohla udeřit tolikrát skloňovaná arktická zima: „V prostoru SZ Evropy by se mohla vybudovat blokující tlaková výše, která by podpořila kontinentální východní až severovýchodní proudění nad naše území. Zvýšila by se tak šance na vpád arktického vzduchu od východu až severovýchodu někdy v období po Vánocích,“ uvádějí.
I pokud přijdou mrazy, se ale prý raději nemáme těšit na možnost bílých Vánoc. Arktický vzduch by totiž byl i tak suchý a moc srážek by s sebou nepřinesl.
Zatím to tedy vypadá, že šňůra Vánoc na blátě, která trvá už čtrnáct let, bude pokračovat.
„Ale uvidíme,“ dodávají meteorologové.