Začal v 97 a ve 105 letech sbírá zlaté medaile: Máme důkaz, že nikdy není pozdě začít

3. 6. 2025 – 15:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Sportovní výkony thajského dědečka Sawanga Janprama by zahanbily i o generaci mladší. K závodění ho inspirovala jeho 73letá dcera a výsledkem jsou čtyři zlaté medaile, které získal ve věku 105 let.

Ráno v pět třicet, dvě vajíčka, zelenina a ovoce k snídani. A pak trénink na pláži nebo stadionu. Ne, nejde o rutinu vrcholového sportovce ve třiceti, ale o denní režim Sawanga Janprama – thajského atleta, kterému je 105 let. A co víc, právě si z Tchaj-wanu odvezl čtyři zlaté medaile ze Světových veteránských her.

Tato fotografie pořízená 25. dubna 2018 zachycuje Sawanga Janprama (98 let), jak přebírá medaili během vůbec prvních Národních her seniorů v thajské provincii Nan na severu země | zdroj: Profimedia.cz

Nejenže byl nejstarším účastníkem soutěže, ale také jediným ve své věkové kategorii. I tak ale uběhl 100 metrů za úctyhodných 38,55 sekundy. Trénuje přitom každý den se svou dcerou Siripan, která sama slaví úspěchy mezi seniorskými atletkami. Je jí „teprve“ 73 let.

Začal až v 97. Tím to ale všechno teprve začalo

Sawang dlouho jen doprovázel svou dceru na soutěže a fandil. Atmosféra sportovních her ho ale pohltila. „Začal se cítit součástí, potkával nové přátele. Viděl, že lidé ve věku 60, 70, 75 let běhají, házejí oštěpem, a řekl si: proč ne já?“ popisuje dcera.

Rodina se nejdřív bála, že cestování bude příliš náročné. Ale po 21 závodech a 78 medailích změnila názor. Dnes Sawang říká, že sport je jeho vášní, a inspirací mu byl třeba slavný thajský boxer Pone Kingpetch.

Žádné tajemství. Jen pohyb, čistý vzduch a dobrá nálada

Jaké je jeho tajemství? Podle Sawanga je to jednoduché: pravidelné cvičení, zdravá strava, dobrá nálada, klid, čistý vzduch a hygiena. A ještě jeden zásadní rozdíl oproti ostatním mužům jeho věku: nebojí se chodit k lékaři.

Trénink bývá každé ráno. Chůze na kilometr či dva, lehký běh na 100 metrů a na závěr hod diskem, oštěpem nebo koulí. A když se necítí ve formě? Prostě si se Siripan dají jen procházku. „Vidím, že když se táta hýbe a potkává lidi, vypadá mnohem líp,“ říká dcera.

Polévka, ryba a hlavně žádné výmluvy

Sawang miluje tradiční thajskou kuchyni. Zeleninu, ostré rybí kari a omáčku nam-prik. Maso si dává jen výjimečně. Společně s dcerou dbají na vyváženou stravu a zdravé prostředí – trénují venku na pláži, kde je dobrý vzduch a pohoda.

Tento sportovec má naplánovaný nový cíl – mistrovství Asie

Ani po čtyřech zlatých medailích si duo Janpramových neplánuje dát trvalou pauzu. Po krátkém odpočinku se chystají zpět do tréninku. V listopadu je totiž čeká mistrovství Asie veteránů v Indii.

„Cvičte, buďte silní, zůstaňte zdraví,“ vzkazuje Sawang. „A hlavně – cvičte s přáteli. Je to zábava, a zároveň se s nimi víc poznáte.“