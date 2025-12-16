Legendární Karel Šíp by rád větší rodinu: "Vnoučata nemám, nemůžu si je přece dělat sám"
16. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Ikonický bavič a moderátor promluvil o větší rodině a naznačil, co stojí v cestě.
Nezaměnitelný moderátor Karel Šíp nedávno slavil 80. narozeniny. Dědečkem se ale zatím nestal, byť má dva dospělé syny: 21letého Jana a 44letého Karla.
Se starším synem se navíc nevídá: Životní cesta ho zavedla do Spojených států, kde už zůstal a dlouhodobě žije. Oba synové se navíc věnují spíše kariéře a děti zatím nemají v plánu, což znamená, že si Šíp na radost z vnoučete nejspíš ještě počká.
„Vnoučata nemám, nemůžu si je přece dělat sám, to dá rozum,“ uvedl trochu smutně pro časopis Téma.
„Mám dva kluky. Mladšímu Honzovi je bezmála dvaadvacet let, studuje hru na kytaru v Londýně, ještě ze základní školy tady má kapelu, která drží pohromadě mnoho let. Říkají si Night Art Expo. Žije tou muzikou. Ten má na děti ještě brzy,“ vyprávěl.
„Starší Karel zatím děti nemá, ovšem v Americe se asi žije jinak. Nevím. Je to jeho věc. Oba kluky baví to, co dělají. A to je nejpodstatnější. Svoje životy ať si zařídí, jak chtějí,“ potvrdil svobodu.
Se starším synem navíc mluví jen po telefonu: Šíp nemá rád letadla a Karla mladšího proto v USA zatím nikdy nenavštívil.