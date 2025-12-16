Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
Legendární Karel Šíp by rád větší rodinu: "Vnoučata nemám, nemůžu si je přece dělat sám"

16. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Ikonický bavič a moderátor promluvil o větší rodině a naznačil, co stojí v cestě.

Nezaměnitelný moderátor Karel Šíp nedávno slavil 80. narozeniny. Dědečkem se ale zatím nestal, byť má dva dospělé syny: 21letého Jana a 44letého Karla. 

Se starším synem se navíc nevídá: Životní cesta ho zavedla do Spojených států, kde už zůstal a dlouhodobě žije. Oba synové se navíc věnují spíše kariéře a děti zatím nemají v plánu, což znamená, že si Šíp na radost z vnoučete nejspíš ještě počká.

„Vnoučata nemám, nemůžu si je přece dělat sám, to dá rozum,“ uvedl trochu smutně pro časopis Téma.

„Mám dva kluky. Mladšímu Honzovi je bezmála dvaadvacet let, studuje hru na kytaru v Londýně, ještě ze základní školy tady má kapelu, která drží pohromadě mnoho let. Říkají si Night Art Expo. Žije tou muzikou. Ten má na děti ještě brzy,“ vyprávěl.

„Starší Karel zatím děti nemá, ovšem v Americe se asi žije jinak. Nevím. Je to jeho věc. Oba kluky baví to, co dělají. A to je nejpodstatnější. Svoje životy ať si zařídí, jak chtějí,“ potvrdil svobodu.

Se starším synem navíc mluví jen po telefonu: Šíp nemá rád letadla a Karla mladšího proto v USA zatím nikdy nenavštívil.

Tagy:
dítě moderátor syn
Zdroje:
Extra.cz, kafe.cz, Téma
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

