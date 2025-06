Chcete dát facku Shopaholicadel? Můžete! Influencerka hledá soupeřku

26. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Bizarní internetová postavička se tentokrát hodlá s někým fackovat. Přihlásíte se?

Pozor, mimořádná příležitost praštit si do Shopaholicadel! Tedy za předpokladu, že jste žena, vážíte pod 45 kilogramů a přihlásíte se k zápasu ve fackované pod patronátem organizace RedFace. Jen tak na ulici to přeci jen radši nezkoušejte, mohli byste za to vězení.

Inkarnát bizáru Adéla Pulcová, která podle všeho stále bydlí na ubytovně a nemá vyřešené dluhy, totiž přidává další do seznamu svých prapodivných ambic.

Zpěv v Ledovém království, kam se pokoušela dostat konkurzem, zřejmě nevyšel a Adéla se místo toho hodlá pustit do fackované. A jelikož jí odpadla soupeřka, hledá ve videu novou.

„Ahojky, ta soupeřka, která se mnou měla mít zápas, se ze mě pos*ala. Takže kdo bude chtít, tak se hlaste do komentářů a budete mít se mnou fackovanou. Ale říkám vám, ty facky budou pořádný, jasný? Já se ničeho nebojím,“ hlásí načepýřená Adéla u plechové bečky.

No tak, kdo zvedne rukavici?