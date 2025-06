Zpěvačka se chce posunout dál, bývalý partner si ale nedá říct: "Snažím se odpovídat slušně"

26. 6. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Co dělat, když chce člověk vykročit kupředu, ale druhá strana se tvrdošíjně drží minulosti?

Oblíbená zpěvačka Michaela Nosková si v poslední době musela protrpět jeden z nejhorších scénářů po konci vztahu.

Jako by snad nebolelo dost, že láska vyprchala, z chystané svatby sešlo, náklonnost selhala a partnerství, ze kterého vzešel nový život, nevydrželo a rozpadlo se. S bývalým se navíc nedokázali shodnout na péči o dceru Jasněnku a přišel dlouhý soudní proces.

Michaela ho nakonec víceméně vyhrála a dceru bude mít ve střídavé péči častěji než otec. Tomu se ale zřejmě moc nechce posunout dál a Michaela z principu střídavé péče musí reagovat.

„Ve chvíli, kdy nám padla střídavá péče, tak mám pocit, že ta péče byla jako dynamit do ruky druhé strany, protože ve střídavé péči může ta druhá strana samozřejmě tlačit na to, abys poskytovala informace. Takže ve chvíli, kdy nám naběhl rozsudek, mi přišlo několik e-mailů a zpráv a ty na to vlastně jako musíš odpovídat, protože nechceš být za toho špatného rodiče, který neposkytuje informace,“ popisuje zpěvačka pro eXtra.cz.

„Píše, ale já se snažím odpovídat slušně a striktně v rámci věcí, které jsou nutné,“ neskrývá nechuť z kontaktu s expřítelem.

„Já bych řekla, že se věci v mém životě pomalu, ale jistě dávají do nějakých kolejí, které jsou fajn a příjemné. Když se dívám do přítomna a budoucna, tak mám pocit, že je to příjemný pohled, což je změna samozřejmě vzhledem k minulosti. Je to fajn i tím, že se nějaké záležitosti a soudy uzavřely. Některé se ještě budou řešit, čeká nás trestní soud v červenci, ale už to nejsou věci, které by pro mě byly stěžejní, že bych musela bojovat,“ nastínila nakonec pohled do budoucna.

Po boku jí u toho dost možná bude stát její nová láska: Fotograf Jan Kolman, se kterým často vyráží na akce a vypadá nadmíru spokojeně.