Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
Počasí dnes 5°C Zataženo

Pojišťovny vyplácejí peníze za prevenci. Většina seniorů o tom nemá tušení

16. 12. 2025 – 7:45 | Zprávy | Anna Pecena

Pojišťovny vyplácejí peníze za prevenci. Většina seniorů o tom nemá tušení
senioři v restauracizdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Pojišťovny v Česku nejsou jen nudné instituce, které vyplácejí faktury za dokto­ra. Málokdo ví, že české zdravotní pojišťovny nabízejí seniorům programy a příspěvky, které mohou znamenat nejen úspory peněz, ale i delší a zdravější život. Stačí trochu pátrat, splnit jednoduché podmínky a můžete si odnést statisíce korun v příspěvcích a výhodách, o kterých se běžně nemluví. Podívejme se, kde a jak toho využít naplno.

Peníze za prevenci: jak z běžných prohlídek udělat bonusy

Většina seniorů pravidelně chodí na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři. To je skvělá zpráva, protože už samotná preventivní prohlídka může otevřít dveře k příspěvkům od pojišťovny. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí příspěvek až 500 korun seniorům nad 65 let jako odměnu za prevenci, tedy absolvování preventivní prohlídky a následné aktivity jako je pohyb nebo dentální hygiena. 

To znamená, že třeba běžné plavání, nordic walking nebo pravidelná dentální hygiena vám může přinést konkrétní peníze zpět od pojišťovny – stačí splnit podmínky a podat žádost. 

Dokonce existují bonusy i za rehabilitační aktivity s příspěvkem až 1 000 korun pro dospělé, pokud absolvujete screeningová vyšetření a máte potvrzení o prevenci. 

Co všechno můžete od pojišťoven získat

Nabídka se liší podle pojišťovny, ale řada z nich má preventivní programy, které umožňují čerpat příspěvky na:

  • pohybové aktivity včetně plavání, sauny nebo nordic walking holí

  • dentální hygienu a péči o zuby

  • rehabilitace a rekondiční pobyty

  • očkování jako prevence závažných onemocnění

  • speciální pomůcky pro aktivní život seniorů

Například některé programy pojištěncům nad 65 let přispívají i na pomůcky proti úrazům, přístrojovou pedikúru pro diabetiky nebo pomocné pomůcky pro trénink paměti – to vše s cílem podpořit dlouhověkost a zdraví. 

Podmínkou čerpání většiny z těchto příspěvků je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v určitém časovém období a doložení účasti na aktivitách podle pravidel pojišťovny. 

Na rozdíl od běžných léčebných výkonů tyto příspěvky nejsou automatické. Pojištěnec si je musí aktivně vyžádat a doložit účtenky nebo potvrzení, takže nikdy nevíte, kolik jste si nechali ujít, pokud jste o tom nevěděli.

Přehmaty, které stojí peníze (a zdraví)

Největší chyba, kterou senioři dělají, je nevědět o těchto programech. Pojišťovny je často vysílají v letácích nebo na webu v sekci “výhody a příspěvky“, ale málokdo je sleduje přehledně. 

Další častou chybou je nevyužít příspěvky na očkování nebo dentální hygienu, které mohou výrazně snížit riziko zdravotních problémů – a tím i výdajů – v budoucnu.

Shrnuto: pokud o preventivních programech víte a aktivně je využíváte, můžete jako senior získat několik tisíc korun ročně zpět, posílit své zdraví a možná si dopřát pár zdravých let navíc. Stačí jen trochu pátrat a nebát se žádat své peníze zpět za to, že se staráte o své zdraví.

Chceš, abych dal dohromady konkrétní seznam pojišťoven a přesné kroky, jak u každé získat příspěvky? (To by bylo praktické „návodové“ pokračování článku.)

Tagy:
pojišťovny slevy senioři akce zdraví
Zdroje:
VZP, Akčníceny.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Vánoce za pár korun: Kaufland vytáhl trumfy těsně před Štědrým dnem

Následující článek

Světová tenistka Serena Williams přiznala: Patnáct let pochybovala o vlastním těle

Nejnovější články