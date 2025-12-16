Pojišťovny vyplácejí peníze za prevenci. Většina seniorů o tom nemá tušení
16. 12. 2025 – 7:45 | Zprávy | Anna Pecena
Pojišťovny v Česku nejsou jen nudné instituce, které vyplácejí faktury za doktora. Málokdo ví, že české zdravotní pojišťovny nabízejí seniorům programy a příspěvky, které mohou znamenat nejen úspory peněz, ale i delší a zdravější život. Stačí trochu pátrat, splnit jednoduché podmínky a můžete si odnést statisíce korun v příspěvcích a výhodách, o kterých se běžně nemluví. Podívejme se, kde a jak toho využít naplno.
Peníze za prevenci: jak z běžných prohlídek udělat bonusy
Většina seniorů pravidelně chodí na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři. To je skvělá zpráva, protože už samotná preventivní prohlídka může otevřít dveře k příspěvkům od pojišťovny. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí příspěvek až 500 korun seniorům nad 65 let jako odměnu za prevenci, tedy absolvování preventivní prohlídky a následné aktivity jako je pohyb nebo dentální hygiena.
To znamená, že třeba běžné plavání, nordic walking nebo pravidelná dentální hygiena vám může přinést konkrétní peníze zpět od pojišťovny – stačí splnit podmínky a podat žádost.
Dokonce existují bonusy i za rehabilitační aktivity s příspěvkem až 1 000 korun pro dospělé, pokud absolvujete screeningová vyšetření a máte potvrzení o prevenci.
Co všechno můžete od pojišťoven získat
Nabídka se liší podle pojišťovny, ale řada z nich má preventivní programy, které umožňují čerpat příspěvky na:
-
pohybové aktivity včetně plavání, sauny nebo nordic walking holí
-
dentální hygienu a péči o zuby
-
rehabilitace a rekondiční pobyty
-
očkování jako prevence závažných onemocnění
-
speciální pomůcky pro aktivní život seniorů
Například některé programy pojištěncům nad 65 let přispívají i na pomůcky proti úrazům, přístrojovou pedikúru pro diabetiky nebo pomocné pomůcky pro trénink paměti – to vše s cílem podpořit dlouhověkost a zdraví.
Podmínkou čerpání většiny z těchto příspěvků je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v určitém časovém období a doložení účasti na aktivitách podle pravidel pojišťovny.
Na rozdíl od běžných léčebných výkonů tyto příspěvky nejsou automatické. Pojištěnec si je musí aktivně vyžádat a doložit účtenky nebo potvrzení, takže nikdy nevíte, kolik jste si nechali ujít, pokud jste o tom nevěděli.
Přehmaty, které stojí peníze (a zdraví)
Největší chyba, kterou senioři dělají, je nevědět o těchto programech. Pojišťovny je často vysílají v letácích nebo na webu v sekci “výhody a příspěvky“, ale málokdo je sleduje přehledně.
Další častou chybou je nevyužít příspěvky na očkování nebo dentální hygienu, které mohou výrazně snížit riziko zdravotních problémů – a tím i výdajů – v budoucnu.
Shrnuto: pokud o preventivních programech víte a aktivně je využíváte, můžete jako senior získat několik tisíc korun ročně zpět, posílit své zdraví a možná si dopřát pár zdravých let navíc. Stačí jen trochu pátrat a nebát se žádat své peníze zpět za to, že se staráte o své zdraví.
