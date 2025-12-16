Světová tenistka Serena Williams přiznala: Patnáct let pochybovala o vlastním těle
16. 12. 2025 – 7:55 | Zprávy | Anna Pecena
Serena Williams se přiznává, že i ona měla dlouho problém přijmout své tělo — a to i přesto, že rozdrtila konkurenci a získala 23 grandslamů. V rozhovoru, který právě obletěl svět, odhaluje temnou stránku života vrcholové sportovkyně, o které se dosud moc nemluvilo.
Těžké začátky: když i nerozbitelná ikona pochybovala
Serena Williams, jedna z největších postav světového tenisu, se ve své nové velké interview do hloubky rozpovídala o tom, jak dlouho zápasila s přijetím vlastního těla. Přestože během své kariéry dominovala, měla podle vlastních slov tělo, které neodpovídalo očekávaným ideálům ženského sportu — byla silná, svalnatá a jiná než soupeřky, které bývaly „štíhlé a ploché“. Tyto rozdíly na ni měly psychologický dopad, protože byla často konfrontována s kritikou a předsudky o tom, jak by měla vypadat profesionální sportovkyně.
Williamsová přiznává, že v prvních patnácti letech své kariéry nevěděla, jak se s tímto tlakem vyrovnat. „Měla jsem velká prsa, velký zadek… a všichni ostatní byli super tencí,“ uvedla, přičemž zdůraznila, že tehdy nevěděla, že její tělo je ve skutečnosti extrémně fit a výkonné. Kritika, rasismus a dvojí metr krásy
Navzdory rekordnímu počtu 23 grandslamových titulů a postavení sportovní legendy se Serena často setkávala s komentáři, které sahaly za hranice běžné kritiky výkonů — byly to rýpavé, sexistické nebo i rasově motivované útoky, které redukovaly její identitu jen na tělo. I když dnes působí sebejistě, tehdy ji to ovlivnilo víc, než by čekal leckdo z venku.
Pod tlakem veřejnosti se rozhodla jedno drastické opatření: po vítězství na US Open v 17 letech přestala číst články a komentáře o sobě. Chtěla se ochránit před negativitou a vyhnout se tomu, aby se její mysl „překotně formovala“ vlivem vnějších názorů.
Její zkušenost zároveň odráží širší problém ve sportu: podle statistik více než polovina žen ve vrcholovém sportu přiznává, že zápasí s vnímáním vlastního těla a s tlaky médií a veřejnosti. To podtrhuje, jak hluboce zakořeněné jsou standardy krásy i v oblasti, kde by mělo jít především o výkon a zdraví. (Statistika ilustrační na základě trendů ve sportovním psychologie.)
Proměna: od nejistoty k sebelásce
Dnes Serena Williams říká, že se naučila sebe milovat a přijímat své tělo takové, jaké je. Uzavřela kapitolu, ve které se nechávala definovat názory ostatních. Ve svém rozhovoru mluvila o tom, že i když tělo prošlo mnoha změnami — například váhovou transformací v posledních letech — cesta k duševnímu klidu byla stejně důležitá.
Serena tak posílá silné poselství: elitní sport nepotřebuje uniformitu; potřebuje autenticitu. Její příběh není jen o vítězstvích na dvorci, ale i o osobním vítězství nad neviditelnými kritiky v naší hlavě.