Zítra kolem Země proletí návštěvník z cizí hvězdné soustavy
18. 12. 2025 – 17:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vesmír má občas zvláštní smysl pro načasování. Zrovna když se díváme víc pod nohy než ke hvězdám, kolem Země si klidně proletí objekt, který vznikl úplně jinde než všechno, co známe. Mezihvězdná kometa s označením 3I/ATLAS tento týden míjí naši planetu – a dělá to poprvé a naposledy.
Nejde o hrozbu. Jde o úžasné setkání a to hned zítra 19. 12. 2025
Co je mezihvězdná kometa – a proč je tak výjimečná
Většina komet, které astronomové sledují, pochází z okraje naší vlastní Sluneční soustavy. Jsou to „domácí“ objekty, zformované ze stejného materiálu jako planety 3I/ATLAS je jiná.Vznikla v úplně jiné hvězdné soustavě, u cizího slunce, možná miliardy let předtím, než se vůbec zrodila Země.
Podle astronomů jde teprve o třetí potvrzený mezihvězdný objekt, který kdy proletěl Sluneční soustavou. Jinými slovy: je to kosmická rarita.
Jak blízko se dostane k Zemi
V pátek proletí kometa kolem Země ve vzdálenosti přibližně 269 milionů kilometrů. To je z astronomického hlediska „blízko“, ale z hlediska bezpečnosti naprosto bez rizika.
NASA a její síť dalekohledů objekt intenzivně sledují. Odhady velikosti se zatím liší – podle měření může mít průměr od několika stovek metrů až po několik kilometrů. Přesnější údaje přinese další pozorování.
Šance pro amatérské astronomy
Dobrá zpráva pro všechny, kdo rádi koukají na oblohu: i když kometa postupně slábne, stále je pozorovatelná menšími dalekohledy. Ideální je tmavá obloha mimo město a trochu trpělivosti.
Nejde o efektní „ohňostroj“. Spíš o hvězdný bod, který si uvědomíte až ve chvíli, kdy vám dojde, odkud přiletěl.
Další zastávka: Jupiter
V březnu se kometa přiblíží k Jupiteru na vzdálenost zhruba 53 milionů kilometrů. Právě gravitační vliv obří planety definitivně rozhodne o její další dráze.
Pak už ji čeká jediné:návrat do mezihvězdného prostoru.
Podle výpočtů NASA se do poloviny 30. let 21. století vzdálí tak, že už se nikdy nevrátí.
Proč to astronomy fascinuje
Vědci se domnívají, že 3I/ATLAS mohla vzniknout v hvězdné soustavě starší než naše Slunce. To z ní dělá jakousi časovou kapsli – kus cizího světa, který k nám přiletěl bez pozvání.
Analýza jejího složení může napovědět:
- jak se formují planety jinde v galaxii
- z jakého materiálu vznikají cizí soustavy
-
a jak často si vesmír „vyměňuje“ objekty mezi hvězdami
Přišel moment, který stojí za pohled vzhůru
Ne každý den kolem nás proletí něco, co nevzniklo tady.Ne jako hrozba. Ne jako senzace.Ale jako připomínka, že Sluneční soustava není uzavřený systém – a že jsme součástí mnohem většího příběhu.
Až se příště podíváte na noční oblohu, možná tam právě teď bude letět něco, co k nám putovalo miliony let… jen proto, aby zase zmizelo.