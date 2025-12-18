Dnes je čtvrtek 18. prosince 2025., Svátek má Miloslav
Koruna po rozhodnutí ČNB neměnit sazby zpevnila k euru a oslabila k dolaru

18. 12. 2025 – 18:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Koruna po dnešním rozhodnutí České národní banky (ČNB) ponechat základní úrokovou sazbu ve výši 3,5 procenta zpevnila vůči euru oproti předchozímu závěru o tři haléře na 24,38 Kč/EUR.

K dolaru naopak o tři haléře oslabila a v 17:00 se obchodovala v kurzu 20,79 Kč/USD.

Rozhodnutí centrální banky finanční trh očekával. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku května. Stabilita úroků je v souladu s prognózou ČNB a rizika ve směru vyšší i nižší inflace jsou vyrovnaná, řekl novinářům guvernér Aleš Michl. Pro další rozhodování o sazbách si podle něj nechává bankovní rada všechny možnosti otevřené.

Také Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Zároveň však zlepšila výhled pro ekonomiku eurozóny. Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že banka bude při dalším rozhodování o nastavení měnové politiky zohledňovat nejnovější ekonomické údaje a že budoucí vývoj úrokových sazeb není předem stanoven.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,41

24,38

Kč/USD

20,76

20,79

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna kurzy ČR závěr
Zdroje:
ČTK

