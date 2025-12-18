Koruna po rozhodnutí ČNB neměnit sazby zpevnila k euru a oslabila k dolaru
18. 12. 2025 – 18:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna po dnešním rozhodnutí České národní banky (ČNB) ponechat základní úrokovou sazbu ve výši 3,5 procenta zpevnila vůči euru oproti předchozímu závěru o tři haléře na 24,38 Kč/EUR.
K dolaru naopak o tři haléře oslabila a v 17:00 se obchodovala v kurzu 20,79 Kč/USD.
Rozhodnutí centrální banky finanční trh očekával. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku května. Stabilita úroků je v souladu s prognózou ČNB a rizika ve směru vyšší i nižší inflace jsou vyrovnaná, řekl novinářům guvernér Aleš Michl. Pro další rozhodování o sazbách si podle něj nechává bankovní rada všechny možnosti otevřené.
Také Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Zároveň však zlepšila výhled pro ekonomiku eurozóny. Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že banka bude při dalším rozhodování o nastavení měnové politiky zohledňovat nejnovější ekonomické údaje a že budoucí vývoj úrokových sazeb není předem stanoven.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,41
|
24,38
|
Kč/USD
|
20,76
|
20,79
Zdroj: Patria Online