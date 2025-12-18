Dnes je čtvrtek 18. prosince 2025., Svátek má Miloslav
Počasí dnes 4°C Mlha

Těchto 5 znamení zvěrokruhu údajně přitahuje štěstí

18. 12. 2025 – 11:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Těchto 5 znamení zvěrokruhu údajně přitahuje štěstí
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Určitě to znáte. Jsou lidé, kteří jako by měli štěstí nalepené na patách. Příležitosti je potkávají samy, správní lidé se objevují ve správnou chvíli a i když něco nevyjde, dopadne to nakonec lépe, než čekali.

Podle horoskopů existují znamení zvěrokruhu, která mají ke štěstí přirozeně blíž. Ne proto, že by jim vesmír všechno servíroval na zlatém podnose. Ale proto, že se chovají způsobem, který štěstí přitahuje.

profimedia-1012432902
Magazín
Tahle rostlina přitahuje hojnost a štěstí. Rozhoduje místo, kam ji doma dáte

Blíženci. Protože se nebojí říct „ano“

Blíženci jsou typickým příkladem lidí, kteří štěstí nepřivolávají, ale jdou mu naproti. Jsou zvědaví, otevření, komunikativní a málokdy se nechají paralyzovat strachem z neznámého.

Když se objeví nová příležitost, Blíženec ji neanalyzuje do posledního detailu. Prostě ji zkusí. A právě tahle ochota riskovat a experimentovat jim často otevírá dveře, které ostatní ani nevidí.

Štěstí je u nich vedlejším efektem pohybu.

garlic-bulbs-cloves-scattered-randomly-around-central-bulb-white-surface
Magazín
Když pijete vodu ze slupek česneku, dějí se v těle zajímavé věci

Lev. Protože věří, že má právo uspět

Lev nepůsobí šťastně. Lev působí jistě. A to je rozdíl.

Jeho sebevědomí, odvaha a schopnost vystoupit z davu z něj dělají přirozeného lídra. Lidé mu důvěřují, nabídky přicházejí samy a Lev se nebojí být vidět.

Astrologové říkají, že Lvům vládne Slunce. Symbol energie, života a viditelnosti. A přesně tak Lev funguje. Když věříte, že si zasloužíte víc, svět se často přizpůsobí.

ChatGPT Image 17. 12. 2025 09_44_17
Magazín
Proč muži zrají do krásy, zatímco ženy řeší každou vrásku?

Ryby. Protože poslouchají intuici

Ryby mají štěstí jiného druhu. Tiché. Nenápadné, ale vytrvalé.

Často se rozhodují pocitově, nikoli racionálně. A kupodivu jim to vychází. Jejich intuice funguje jako vnitřní kompas, který je vede k lidem, místům a situacím, kde se věci začnou skládat samy.

Ryby navíc umí najít smysl i tam, kde ho jiní nevidí. A schopnost proměnit i složitou situaci v něco pozitivního je možná tou největší formou štěstí.

brain-composed-variety-pills-tablets-creating-mosaiclike-texture-with-vibrant
Magazín
Běžný lék, který máte doma, může zpomalit agresivní typ rakoviny

Býk. Protože na štěstí nespěchá

Býk nečeká na zázrak. On ho systematicky buduje.

Je trpělivý, vytrvalý a stojí nohama pevně na zemi. Možná se mu nepoštěstí přes noc, ale to, co získá, má dlouhodobou hodnotu. A právě proto se mu daří v práci, financích i osobním životě.

Býk ví, že štěstí není sprint, ale maraton. A že klid a stabilita jsou formy úspěchu, které se často přehlížejí.

businessmen-shaking-their-beard
Magazín
Každý dvoustý muž na světě má společného předka. A nejspíš by vás nenapadlo, kdo to je

Váhy. Protože umí vycházet s lidmi

Váhy mají dar, který se nedá naučit. Umějí vytvářet harmonii.

Jsou diplomatické, empatické a dokážou zklidnit i napjaté situace. Lidé se v jejich blízkosti cítí dobře. A tam, kde jsou dobré vztahy, se daří i příležitostem.

Váhy nejsou hlučné magnety na štěstí. Spíš jemní dirigenti okolního světa. A často zjistí, že jim život dává víc jen proto, že umí dávat klid a rovnováhu ostatním.

graduation-concept-with-portrait-happy-man
Magazín
Inteligence se nedá měřit školou ani titulem: Psychologové vysvětlují, co ji skutečně určuje

Tak kdo má vlastně štěstí

Možná nejde o znamení a možná jde o přístup.

O odvahu zkusit nové věci

O schopnost věřit si

O vnímání intuice

O trpělivost

A o vztahy s lidmi

Tagy:
štěstí důvěra intuice astrologie znamení
Zdroje:
timesofindia.indiatimes.com, collective.world, duastro.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Chcete Martina Maxu? Legendární zpěvák hledá vztah: Prozradil, na jakých ženách může oči nechat

Následující článek

Šéfka EK řekla, že ze summitu EU neodejde bez finančního řešení pro Ukrajinu

Nejnovější články