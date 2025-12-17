Proč muži zrají do krásy, zatímco ženy řeší každou vrásku?
17. 12. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Řekněme si to upřímně. Muži zešediví – a okolí řekne: „On nějak dozrál.“Ženě se objeví vráska – a ona začne googlit krémy, séra, masáže obličeje a zvažovat, jestli už „není čas“.
Nejde přitom o marnivost. Jde o kombinaci biologie, hormonů, společenských očekávání a trochu i o to, že jsme ženy celý život učily dívat se na sebe přísněji než na muže.
A věda nám teď – kupodivu – dává částečně za pravdu.
Hormonální loterie: testosteron vs. estrogen
Muži mají jednu zásadní výhodu: testosteron. Ten způsobuje, že jejich kůže je přirozeně tlustší, pevnější a odolnější. Studie publikované například v Journal of Investigative Dermatology ukazují, že mužská pokožka může být až o 20–25 % silnější než ženská.
Výsledek?
- vrásky se objevují později
- pleť si déle drží strukturu
- stárnutí působí „rovnoměrněji“
Ženy naopak jedou celý život na estrogen – hormon krásy, ale i hormon zrádce. Jakmile jeho hladina začne po třicítce klesat (a během perimenopauzy výrazněji), kolagen mizí rychleji, než bychom chtěly. A pleť to prostě prozradí.
Mužská pleť stárne pomaleji. Ale má to háček
Ano, muži často vypadají déle „dobře“. Ale když už zestárnou, je to najednou.
Jejich vrásky bývají hlubší, výraznější a často „vytesané“, zatímco ženy stárnou postupně – jemné linky, ztráta jasu, změna kontur.
Paradox? Ženy stárnutí vidí dřív. Muži ho doženou později – ale skokem.
Společnost: muž získává charisma, žena ztrácí hodnotu?
Tady přichází ta nepohodlná část.
Šedovlasý muž = zkušený, charismatický, „zajímavý“. Zralá žena = „stárne“.
Podle analýz mediálních studií (např. Gender & Society) jsou ženy v médiích výrazně častěji hodnoceny podle vzhledu, zatímco muži podle výkonu, autority a postavení.
A tak ženy řeší vrásky ne proto, že by byly povrchní.Ale proto, že byly celý život učeny, že jejich tvář je vizitka hodnoty.
Další drobnost, která hraje roli: maz
Zní to banálně, ale je to věda. Muži produkují více kožního mazu. Ano, proto mají víc akné. Ale také proto si jejich pleť déle drží hydrataci a ochrannou bariéru.
Ženská pleť je jemnější, citlivější – a s věkem rychleji vysychá. A suchá pleť = viditelnější vrásky.
A teď trochu pravdy, která bolí i uklidňuje
Muži nezrají do krásy automaticky. Jen se jim to víc odpouští.
Ženy nestárnou hůř. Jen se na ně kladou tvrdší měřítka.
A dobrá zpráva? Věda dnes ví, že:
- pleť lze chránit
- stárnutí lze zpomalit
- a charisma rozhodně nemá věkový limit
Pointa, kterou si odnést
Muži mají biologickou výhodu. Ženy mají výdrž, adaptabilitu a schopnost se o sebe starat – což se v dlouhodobém horizontu vyrovná.
A možná je čas přestat se ptát, proč muži zrají do krásy, a začít se ptát, proč ženy pořád řeší, že by neměly stárnout vůbec.