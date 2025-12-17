Dnes je středa 17. prosince 2025., Svátek má Daniel
Proč muži zrají do krásy, zatímco ženy řeší každou vrásku?

17. 12. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Řekněme si to upřímně. Muži zešediví – a okolí řekne: „On nějak dozrál.“Ženě se objeví vráska – a ona začne googlit krémy, séra, masáže obličeje a zvažovat, jestli už „není čas“.

Nejde přitom o marnivost. Jde o kombinaci biologie, hormonů, společenských očekávání a trochu i o to, že jsme ženy celý život učily dívat se na sebe přísněji než na muže.

A věda nám teď – kupodivu – dává částečně za pravdu.

beautiful-senior-couple-keeping-arms-crossed-looking-camera zdroj: Freepik.com

Hormonální loterie: testosteron vs. estrogen

Muži mají jednu zásadní výhodu: testosteron. Ten způsobuje, že jejich kůže je přirozeně tlustší, pevnější a odolnější. Studie publikované například v Journal of Investigative Dermatology ukazují, že mužská pokožka může být až o 20–25 % silnější než ženská.

Výsledek?

  • vrásky se objevují později
  • pleť si déle drží strukturu
  • stárnutí působí „rovnoměrněji“

Ženy naopak jedou celý život na estrogen – hormon krásy, ale i hormon zrádce. Jakmile jeho hladina začne po třicítce klesat (a během perimenopauzy výrazněji), kolagen mizí rychleji, než bychom chtěly. A pleť to prostě prozradí.

grey-haired-male-holding-his-chin-copy-space zdroj: Freepik.com

Mužská pleť stárne pomaleji. Ale má to háček

Ano, muži často vypadají déle „dobře“. Ale když už zestárnou, je to najednou.

Jejich vrásky bývají hlubší, výraznější a často „vytesané“, zatímco ženy stárnou postupně – jemné linky, ztráta jasu, změna kontur.

Paradox? Ženy stárnutí vidí dřív. Muži ho doženou později – ale skokem.

portrait-senior-woman-wearing-red-shirt zdroj: Freepik.com

Společnost: muž získává charisma, žena ztrácí hodnotu?

Tady přichází ta nepohodlná část.

Šedovlasý muž = zkušený, charismatický, „zajímavý“. Zralá žena = „stárne“.

Podle analýz mediálních studií (např. Gender & Society) jsou ženy v médiích výrazně častěji hodnoceny podle vzhledu, zatímco muži podle výkonu, autority a postavení.

A tak ženy řeší vrásky ne proto, že by byly povrchní.Ale proto, že byly celý život učeny, že jejich tvář je vizitka hodnoty.

portrait-handsome-sunbathed-fashion-man-model-wearing-white-shirt-clothes-posing-street zdroj: Freepik.com

Další drobnost, která hraje roli: maz

Zní to banálně, ale je to věda. Muži produkují více kožního mazu. Ano, proto mají víc akné. Ale také proto si jejich pleť déle drží hydrataci a ochrannou bariéru.

Ženská pleť je jemnější, citlivější – a s věkem rychleji vysychá. A suchá pleť = viditelnější vrásky.

A teď trochu pravdy, která bolí i uklidňuje

Muži nezrají do krásy automaticky. Jen se jim to víc odpouští.

Ženy nestárnou hůř. Jen se na ně kladou tvrdší měřítka.

A dobrá zpráva? Věda dnes ví, že:

  • pleť lze chránit
  • stárnutí lze zpomalit
  • a charisma rozhodně nemá věkový limit
Pointa, kterou si odnést

Muži mají biologickou výhodu. Ženy mají výdrž, adaptabilitu a schopnost se o sebe starat – což se v dlouhodobém horizontu vyrovná.

A možná je čas přestat se ptát, proč muži zrají do krásy, a začít se ptát, proč ženy pořád řeší, že by neměly stárnout vůbec.

Tagy:
stárnutí zeny muzi kolagen testoteron
Zdroje:
Vlastní, venustreatments.com, spafinder.com, drcarolinewarden.co.uk
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

