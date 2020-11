Zemřel Ken Hensley, autor nesmrtelné Lady in Black

AKTUALITA VIDEO - Aktuality autor: Lukáš Strašík

Ken Hensley, zpěvák, skladatel a někdejší klávesista kapely Uriah Heep, ve středu večer náhle zemřel při práci na novém sólovém albu. Pětasedmdesátiletý muzikant, který byl jedním z hlavních autorů písní Uriah Heep, je u nás známý především díky skladbě Lady in Black.

O Hensleyho úmrtí informovala jeho rodina. "Jeho žena Monica byla do poslední chvíle po jeho boku," napsal na facebooku rockerův bratr.

Hensley se jako hlavní autor podílel na většině skladeb Uriah Heep, včetně největších hitů Look at Yourself, Easy Livin' nebo již zmíněné Lady in Black. Tu také sám nazpíval, protože tehdejšímu zpěvákovi kapely Davidu Byronovi se píseň nelíbila. Později se dočkala řady coververzí, u nás například od kapely Arakain s textem Aleše Brichty.

Po desetiletém působení v kapele Uriah Heep se Hensley vydal na sólovou dráhu a podílel se také na řadě dalších hudebních projektů.

Jeho smrt přišla necelé dva měsíce poté, co zemřel další z někdejších členů Uriah Heep – bubeník Lee Kerslake. "S nejtěžším srdcem sdílím zprávu, že Lee Kerslake, který byl 55 let mým přítelem a který byl nejlepším bubeníkem, s jakým jsem kdy hrál, prohrál svůj boj s rakovinou. Zemřel bohudíky v pokoji, ale bude mi strašně chybět," uvedl tehdy Hensley.