Jak si Sting zahrál zadkem na piano

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Lukáš Strašík

Zpívat, hrát na basu a ještě současně zadkem na piano? To snad zvládne jedině Sting.

Než se britský zpěvák, muzikant a skladatel Sting vydal na sólovou dráhu, byl – jak známo – frontmanem britské kapely The Police. Ta si hned na prvním albu a debutovém singlu pro A &M Records dovolila malý gag, kterého si pozorný posluchač jistě všimne. Při úvodních taktech skladby Roxanne zazní klavírní akord a chvilku po něm smích.

Police byli tříčlenná kapela ve složení kytara-basa-bicí, takže už sám fakt, že je tu slyšet piano, je poměrně neobvyklý - nehledě na to, že akord zní falešně. Jak se tedy na nahrávku dostal?

Když The Police v lednu 1978 nahrávali své debutové album Outlandos d'Amour, měl za sebou zpěvák a basista Sting jednou údajně náročnou noc. Během prvních taktů písně Roxanne se proto ve snaze udělat si trochu pohodlí napůl posadil na klavír stojící ve studiu – v domnění, že jsou klávesy přiklopené. Nebyly, takže zadkem nechtěně zahrál falešný akord – a hned se tomu také zasmál. Vzhledem k tomu, že právě nahrával vokály, byly oba zvuky v nahrávce slyšet. Kapela si řekla, že to je prima gag, a v písni je nechala. U skladby je dokonce uvedeno, že Sting vedle vokálů a basy hraje na "butt piano", čili volně přeloženo "zadnicí na piano".

Navzdory povedenému vtípku singl Roxanne při prvním vydání v dubnu 1978 nijak zvlášť neoslnil, mezinárodní úspěch píseň zaznamenala až poté, co znovu vyšla v dubnu 1979 a dotáhla to na 12. příčku britské hitparády. V roce 2004 ji časopis Rolling Stone zařadil na 388. místo v žebříčku 500 nejlepších písní všech dob a dostala se i do Rokenrolové síně slávy a do Síně slávy Grammy.

Police byli aktivní v letech 1977-1986, od té doby si spolu už jenom jednorázově dvakrát zahráli. Sting (vlastním jménem Gordon Sumner) se výrazně prosadil především jako sólový umělec.