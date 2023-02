Zelenskyj vyzval k ukončení šíření lží, německý ministr oznámil dodávky tanků Leopard 1

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v projevu k parlamentu vyzval k ukončení šíření „fám a lživých informací“, které by mohly podkopat jednotu země ve válce proti Rusku. Cílem prezidentova vystoupení bylo zřejmě ukončit veřejné spekulace o tom, zda bude odvolán ministr obrany Oleksij Reznikov, a zdůraznit, že taková rozhodnutí smí přijímat a oznamovat pouze šéf státu.

Předseda poslaneckého klubu prezidentovy strany Sluha národa Davyd Arachamija v neděli ohlásil, že po korupčním skandálu na ministerstvu obrany nahradí Reznikova dosavadní šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, zatímco Reznikov by se měl ujmout řízení ministerstva pro strategický průmysl. V pondělí však Arachamija sdělil, že tento týden se na ministerstvu obrany žádné personální změny neuskuteční. Zelenskyj o Reznikovově budoucnosti mlčel a jiní politici ministra hájili.

„Podnikáme kádrové a institucionální kroky na různých úrovních v oblasti obrany a bezpečnosti, které mají posílit postavení Ukrajiny. Ohledně každého takového kroku... poskytujeme nezbytné informace na úrovni, na které se rozhodnutí přijímají,“ řekl Zelenskyj s tím, že taková rozhodnutí jsou pouze v kompetenci prezidenta. „Děkuji všem, kteří se zdrží šíření jakýchkoli fám nebo jiných pseudoinformací, které by mohly oslabit soustředění našich lidí v práci pro vítězství Ukrajiny,“ řekl.

Spekulace ohledně Reznikova se staly první veřejnou známkou vážného zmatku v ukrajinském válečném vedení. Ten následoval po tvrdém zásahu proti údajným pochybením některých představitelů, jímž se Zelenskyj snažil ukázat, že Kyjev může být považován za spolehlivého správce miliard dolarů západní pomoci.

Reznikov, který dříve rezolutně odmítl přejít do čela jiného ministerstva, dnes vzkázal, že „drží linii“. „Děkujeme všem za podporu i za konstruktivní kritiku. Vyvodíme závěry. Pokračujeme v reformách. I během války. Posilujeme obranu a pracujeme na vítězství,“ napsal na twitteru.

Holding the line.

Thank you all for your support, as well as constructive criticism. We draw conclusions.

We continue the reforms. Even during the war.

We are strengthening the defense and working for victory.

Glory to Ukraine! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

Reznikov byl jmenován ministrem čtyři měsíce před vypuknutím války, připomněl server RBK-Ukrajina, podle kterého si prezidentův tým zřejmě rozmyslel ministrovo odvolání kvůli Reznikovově roli při získávání západních zbraní, jakož i kvůli problémům se zajištěním dostatku hlasů v parlamentu pro jmenování Budanova, když podle zákona má funkci ministra zastávat civilista. A tak se podle zdrojů serveru dospělo k rozhodnutí dát si alespoň na dva týdny se změnami v resortu obrany pauzu.

„Je snadné si představit údiv západních partnerů, kteří se z večerních zpráv dozvěděli o tom, že teď budou muset spolupracovat s jiným ministrem obrany Ukrajiny, a z ranních zpráv, že dosavadní ministr zatím zůstává. Ale reálné příčiny těchto manévrů zůstávají naprosto zahaleny mlhou,“ napsal RBK-Ukrajina. „Nehledě na očekávaný nový masivní ruský útok na jihu a východě země se zdá, že se ukrajinská politika vrátila do obvyklých kolejí skandálů, intrik a nepředvídatelných kádrových zvratů. Jen se zdá, že si pro to nevybrala nejlepší dobu,“ dodal.

Německý ministr obrany navštívil Kyjev, oznámil dodávky tanků Leopard 1

Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes navštívil Kyjev, kde se sešel se svým ukrajinským protějškem Reznikovem i prezidentem Zelenským. Oznámil, že Ukrajina, která se už téměř rok brání ruské invazi, získá od několika evropských zemí více než 100 tanků německé výroby Leopard 1.

Německá vláda dnes povolila dodávku 178 tanků Leopard 1 pro Ukrajinu ze skladů zbrojovek. Nizozemská ministryně Kajsa Ollongrenová zároveň na twitteru oznámila, že Nizozemsko, Dánsko a Německo Ukrajině společně dodají nejméně 100 leopardů 1, včetně náhradních dílů, munice a výcviku posádek. Německá ministerstva hospodářství a obrany informovala, že „kolik bojových tanků Leopard 1A5 bude nakonec posláno na Ukrajinu, závisí na tom, jaké budou vyžadovat opravy“.

Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support

Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023

Návštěva Kyjeva je pro Pistoriuse první velkou zahraniční cestou ve funkci šéfa německého ministerstva obrany, které se ujal minulý měsíc. V Kyjevě řekl, že dodávky leopardů 1 budou rozdělené na etapy. Do léta jich má ukrajinská armáda získat 20 až 25, do konce roku do 80.

Cílem je podle německého ministra dostat se během prvního nebo druhého čtvrtletí příštího roku na více než sto dodaných strojů včetně materiálu pro náhradní díly a munice. Navíc začal výcvik asi 600 poddůstojníků.

Pistorius doufá, že tanky, jejichž dodávku v Kyjevě oznámil, přispějí k tomu, aby se Ukrajina nadále byla schopna bránit a odolávala ruskému útoku. Uvedl, že vůle Ukrajinců bránit vlast je nezlomná. „Za to vám patří můj největší obdiv,“ řekl po schůzce se svým ukrajinským kolegou Reznikovem.

Portál Spiegel Online dnes napsal, že Německo Ukrajině poskytne 178 tanků Leopard 1 ze skladů zbrojovek.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

Leopard 1 je první bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.