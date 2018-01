Zaživa do vroucí vody? Švýcarská vláda se zastala humrů

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Je uvaření zaživa humánní smrt? Příliš lákavě to nevypadá, přesto se většinou právě takhle v kuchyních uzavírá životní pouť většiny humrů: Hlavou napřed do vařící vody.

Vypadá to drasticky, a proto se švýcarská vláda (Spolková rada) rozhodla z lásky k živým tvorům tuto tradiční metodu jednou provždy zatrhnout. Podle nového nařízení bude od 1. března nutné humra před vhozením do hrnce nejdříve omráčit elektrickým šokem. Vláda rovněž zakázala přepravovat humry přímo na ledu nebo v ledové vodě, třebaže se to velmi blíží podmínkám přezimování mnoha vodních živočichů.

Je pravda, že někteří kuchaři již delší dobu používají metodu, kdy zvíře bodnou nožem do hlavy. Ale i to je vzhledem k primitivnímu nervovému systému korýšů sporný způsob.

Vládní návrh zní sice velmi láskyplně vůči živým tvorečkům, odborníci ale o jeho smyslu pochybují. Je sice k dispozici řada vědeckých posudků, jednotné mínění o tom, jak korýši vnímají bolest, ale neexistuje.

Kuchaři a většina vědců dosud vycházeli z toho, že humr při ponoření do vroucí vody okamžitě zahyne, aniž by trpěl. Bílkoviny při prudkém zahřátí okamžitě denaturují a mění svou strukturu, takže procesy, které bychom mohli označit za "život", tedy například vnímání bolesti, vůbec nejsou možné. Samozřejmě je rozhodující, aby množství vroucí vody bylo dostatečné a aby do ní byl rychle ponořen vždy jen jeden humr. Několik kusů vhozených najednou by vodu natolik ochladilo, že už by nebyla vroucí.

Někteří experti soudí, že předchozí zchlazení v ledu natolik zpomalí nervovou činnost humrů, že usmrcení ve vroucí vodě je ten nejhumánnější způsob. Švýcarská vláda na to ale má jiný názor.

Láska ke zvířatům?

Nespokojeni jsou především kuchaři ve švýcarských luxusních restauracích, kteří nabízejí humry, langusty a kraby. Budou si muset pořídit přístroj na elektrické šoky a patřičně vyškolit personál v zacházení s ním. Zákazníci a konzumenti se budou muset přinejmenším připravit na to, že za mořskou dobrotu napříště vysázejí více peněz, a některé restaurace zvažují, že se na se servírování této pochoutky raději vykašlou úplně.

Právě v době, kdy se maso korýšů často nabízí syrové, je jejich čerstvost naprosto klíčová. Mrtví zmražení humři jsou z kulinářského hlediska beztak nepřijatelní.

Z nových předpisů není nadšen nikdo. Doufejme tedy, že něco přinesou alespoň nebohým klepetnatcům. Otázka ovšem je, zda se opatření bude týkat i říčních raků, krevet, garnátů a podobných vodních potvor. A co třeba slávky? Budou se smět zaživa v lasturách smažit v oleji? Vztahuje se zákaz na druh, anebo na velikost?

Poté, co švýcarský parlament kategoricky odmítl zákaz dovozu luxusních kulinářských dobrot, jako jsou husí játra a žabí stehýnka, chtěla zřejmě tamní vláda udělat dobrý skutek a prokázat alespoň u korýšů, že má ráda zvířata. Je ovšem otázka, zda tím něčemu pomohla. Nejhumánnější by samozřejmě bylo nebaštit humry vůbec. K tomu ale těžko někoho přesvědčit...