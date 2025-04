Ostatky ženy staré 5 000 let odhalily tajemství ztracené civilizace

27. 4. 2025 – 12:58 | Zpravodajství | Alex Vávra

V peruánské poušti archeologové odkryli hrobku ženy, která zemřela před pěti tisíci lety. Její dokonale zachované tělo a podivné pohřební dary teď přepisují dějiny nejstarší civilizace Ameriky.

Písečné pobřeží Peru vydalo další ohromující tajemství: archeologové odhalili tělo ženy, jejíž ostatky sahají až 5 000 let do minulosti – do časů, kdy pyramidy v Egyptě teprve vyrůstaly z písku a Sumerové zakládali první města. A právě v této době, v nejstarším městě Ameriky jménem Caral, žila tajemná žena, která mohla patřit k vládnoucí elitě jedné z nejzáhadnějších civilizací světa. Hrobka byla nalezena v oblasti Aspero, která – ironicky – sloužila v moderní době jako městská skládka. Právě pod vrstvami odpadu a prachu spočívala žena, která mohla mít v tehdejší společnosti výjimečné postavení.

Archeolog David Palomino, který nález učinil, prohlásil: „Jde o výjimečný pohřeb. Způsob, jakým bylo tělo zabaleno a jak se dochovaly kůže, vlasy i nehty, jednoznačně naznačuje vysoký status.“

Žena, která zemřela ve věku 20 až 35 let, byla obalena pláštěm z modrých a hnědých per – pravděpodobně z exotických amazonských ptáků, jako jsou ary. Vedle ní archeologové objevili koše s obětinami, pečlivě zdobené vázy, kalabasy a dokonce i zobák tukana – vše nasvědčuje tomu, že šlo o osobnost výjimečně váženou. Palomino k tomu dodává: „Tento objev mění náš pohled na společnost Caral. Nešlo jen o mužskou hierarchii – ženy hrály v této civilizaci stejně významnou, možná i klíčovou roli.“ A právě tento nález to podle vědců jasně dokazuje.

Caral se nachází asi 180 km severně od Limy a je považován za nejstarší město na americkém kontinentu. V době, kdy v Mezopotámii vznikal klínopis a v Egyptě se budovaly pyramidy, Caral žil svým vlastním tempem – zcela izolovaně od zbytku světa. A přesto tu vznikla vyspělá společnost se složitou architekturou, obřady a – jak se nyní ukazuje – i kulturním respektem k ženám. Péřový plášť ženy navíc naznačuje kontakty se vzdálenými oblastmi, jako je Amazonský prales. Jak se exotická ptačí pera dostala až na pobřeží? Šlo o obchod? Nebo snad rituální dar z dalekých končin? A proč právě tato žena byla vybrána k tak bohatému a symbolickému pohřbu?

Vědci zatím přesné datování hrobky nemají, ale vzhledem k tomu, že civilizace Caral byla aktivní kolem roku 3000 př. n. l., jde o jednu z vůbec nejstarších známých ženských pohřebních památek v Novém světě. Objev Dámy z Aspera, jak ji již někteří badatelé nazývají, otevírá nové otázky o roli žen v dávných společnostech, o kulturních vazbách mezi odlehlými oblastmi a o tom, jak vyspělá ve skutečnosti civilizace Caral byla. Byl to matriarchát? Nebo rovnovážná společnost, která dávno před námi znala hodnotu rovnosti? Jedno je jisté – 5 000 let po smrti tahle žena znovu vstoupila do historie. A možná ji teprve začíná přepisovat.