Milovaná Jana Boušková stále na nemocničním lůžku. Kdy se hvězda pořadu Prostřeno! vrátí domů?

27. 4. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Oblíbená a sympatická dáma musela po vážném zranění podstoupit operaci a léčení bude nejspíš ještě dlouhé.

Milá a příjemná herečka Jana Boušková měla nehodu, kterou by jí nikdo nepřál: Upadla a zlomila si bederní obratel. Musela na operaci a už v tu chvíli se vědělo, že zotavení z tak nepříjemného zranění nějakou dobu potrvá.

„Jana je momentálně v pooperační péči, musí ji nějakým způsobem připravit na to, aby mohla jít do vyloženě rehabilitačního zařízení. Tam to musí dát dohromady, protože Jana s tím dlouho ležela a ještě dlouho ležet bude, takže to bude obtížné rozchodit,“ předpovídal krátce po operaci její manžel Václav Vydra.

Novinu krom přátel a rodiny nejhůře nesli fanoušci kuchařské show Prostřeno!, která tím přišla o ikonickou moderátorku. Bouškovou v práci prozatím nahrazuje kamarádka Jana Paulová.

Uplynulo několik měsíců a ukazuje se, že Vydra měl naprostou pravdu: Jana musí stále odpočívat a pohyb je velmi omezený.

„Pevně doufám, že bude v pořádku. Zatím tak nějak částečně po operaci bederního obratle rehabilituje. Nepříjemné na tom je, že ještě pořád musí ležet. Projít se může zatím jenom dvakrát denně, a to je víceméně všechno. Pak ještě případně cvičit v posteli,“ popsal Vydra pro PrahaIN.

„Doufám, že po další kontrole na konci dubna už jí povolí odejít do rehabilitačního ústavu, kde ji rozchodí a dají dohromady. Podle mě to bude trvat minimálně do léta. Samozřejmě se snažím Janu co nejvíc podpořit a alespoň na chvilku za ní zajdu každý den nebo obden. Výborné je, že za ní chodí také syn a kolegyně a kolegové, a tak tam samotou netrpí,“ dodal.

„Doufám, že všechno bude v pořádku a někdy v létě už bude doma. Moc se těším, až budeme zase spolu,“ zakončil s nadějí.