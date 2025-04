Slavná modelka se bude vdávat, lehké to však nebude: "Jsem ta nejhorší nevěsta"

27. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Čekali byste nadšení a plány na překrásnou veselku? Vůbec!

Slavná a prominentní modelka Michaela Kociánová přišla v lednu s radostnou novinou: Velkolepé zásnuby! Přítel Rafic Said symbolicky poklekl a nabídl prsten během exotické dovolené v Thajsku a Michaela přikývla.

A přípravy na veselku už jsou v plném proudu, dost překvapivě za nimi ale stojí především sám nastávající manžel. Michaela totiž přiznává, že by chtěla spíš jednodušší obřad, protože okázalých ceremoniálů si kvůli své práci zažila už víc než dost.

„V blízké době bychom chtěli naplánovat civilní obřad, a on si představuje velkou svatbu, která by trvala tři dny. Já se to ale snažím zjednodušit, protože ten princeznovský moment v obrovských šatech jsem už zažila několikrát díky své práci modelky,“ svěřila se Michaela serveru Topky.sk.

A do svatebního shonu se jí ani nijak moc nechce: „Asi jsem ta nejhorší nevěsta, protože se mě pořád ptají, jestli už jsem si alespoň prohlédla šaty nebo jestli něco řeším, ale pravda je, že vůbec nic,“ směje se.

Dvojice zatím ani neví, kde se veselka vlastně uskuteční. Baví se o Švýcarsku či Itálii, ale rozhodnutí ještě nejsou.